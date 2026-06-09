Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα

Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 9 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας.

Γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα: