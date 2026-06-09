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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα

 09.06.2026 - 06:36
Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα

Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 9 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας.

Γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Κύριλλος
  • Κυρίλλη / Κυριλλία (λιγότερο συνηθισμένα)

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας υπήρξε σημαντική μορφή της Εκκλησίας και θεωρείται ένας από τους μεγάλους Πατέρες, γνωστός για τη θεολογική του δράση και τη συμβολή του στις δογματικές συζητήσεις της εποχής του.

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