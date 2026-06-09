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ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του μετά από καβγά

 09.06.2026 - 06:46
Ρόδος: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του μετά από καβγά

Έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Ρόδο, όταν ένας 55χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 64χρονο φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση φιλίας, ενώ ο ένας - 55 ετών - φέρεται να είχε παραχωρήσει στέγη στον άλλον, φιλοξενώντας τον στον χώρο όπου διέμενε. Η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, στοιχείο που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.

Η αιτία που πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να ήταν εντελώς ασήμαντη, κάτι που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερα τραγικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Μέσου ο δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που φιλοξενούσε, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση είχε κορυφωθεί, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέροντάς του ένα μοιραίο πλήγμα στην καρωτίδα. Το χτύπημα αποδείχθηκε καθοριστικό, προκαλώντας στο θύμα ραγδαία αιμορραγία που δεν άφησε περιθώρια.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχής, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν τελεσφόρησαν.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας άνδρας 55 ετών, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να σταθμιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποτυπώσουν συνολικά το προφίλ του και την κατάστασή του τη στιγμή του συμβάντος. Λίγη ώρα μετά το φονικό, ο 55χρονος συνελήφθη.

Η έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα την αλληλουχία των γεγονότων. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ξέσπασε η διαμάχη, η αφορμή που πυροδότησε την αντιπαράθεση, καθώς και το κατά πόσον το θανατηφόρο πλήγμα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή είχε προηγηθεί κάποια διαφορά που σιγόκαιγε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Οι αρμόδιοι αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταξύ τους σχέση, τις συνθήκες της κοινής διαμονής τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τις ώρες πριν από το φονικό. Η πορεία της έρευνας θα κρίνει τόσο τον ακριβή χαρακτηρισμό της πράξης όσο και τα επόμενα δικαστικά βήματα που θα ακολουθήσουν για τον 55χρονο.

Σημειώνεται πως ο δράστης έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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