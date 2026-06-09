Αμερικανικό ελικόπτερο Apache κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σώα τα δύο μέλη του πληρώματος

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν σώα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή τις συνθήκες της επιχείρησης διάσωσης.

Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το Apache καταρρίφθηκε από πυρά που προήλθαν από το Ιράν, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν συνέβη κάποιο άλλο τεχνικό ή επιχειρησιακό πρόβλημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αμερικανικές αρχές. Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού που υπέβαλε το Reuters.