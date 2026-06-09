Χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω της καραμπόλας: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο - Άνοιξε η λωρίδα

Από την καραμπόλα τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ τα οχήματα έχουν μεταφερθεί εκτός των λωρίδων κυκλοφορίας.

Ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ωστόσο λόγω και της ώρας αιχμής που σημειώθηκε το τροχαίο, το κυκλοφοριακό κομφούζιο παραμένει.

Υπενθυμίζειται πως, τροχαία σύγκρουση με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το Δάλι, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σύγκρουση είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου, ενώ γίνονταν προσπάθειες για απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων από το δρόμο