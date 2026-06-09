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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω της καραμπόλας: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο - Άνοιξε η λωρίδα

 09.06.2026 - 08:36
Χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω της καραμπόλας: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο - Άνοιξε η λωρίδα

Η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας παρά το Δάλι, η οποία είχε κλείσει λόγω οδικής σύγκρουσης, έχει δοθεί στην κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση διεξάγεται ομαλά. Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί Προσοχή: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων - Έκλεισε λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Από την καραμπόλα τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ τα οχήματα έχουν μεταφερθεί εκτός των λωρίδων κυκλοφορίας.
Ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ωστόσο λόγω και της ώρας αιχμής που σημειώθηκε το τροχαίο, το κυκλοφοριακό κομφούζιο παραμένει.

Υπενθυμίζειται πως, τροχαία σύγκρουση με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το Δάλι, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη σύγκρουση είχε κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου, ενώ γίνονταν προσπάθειες για απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων από το δρόμο

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