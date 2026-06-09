Μοίραζε laughing gas στην Αγία Νάπα: Τσάκωσαν 25χρονη που διέμενε παράνομα στην Κύπρο

Συγκεκριμένα, μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα εντόπισαν την 25χρονη στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μια μεταλλική φιάλη, 64 αχρησιμοποίητες κάψουλες υποξειδίου του αζώτου, 68 μπαλόνια καθώς και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Στην συνέχεια, από έλεγχο που έγινε από τα μέλη της Αστυνομίας, σχετικά με το καθεστώς παραμονής της 25χρονης, διαπιστώθηκε ότι αυτή διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η 25χρονη τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης εναντίον της.

Την υπόθεση εξετάζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.