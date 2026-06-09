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Έχεις QR code σε email ή μήνυμα; Να πώς το ανοίγεις στο ίδιο κινητό

 09.06.2026 - 08:21
Έχεις QR code σε email ή μήνυμα; Να πώς το ανοίγεις στο ίδιο κινητό

Όταν ένα QR code εμφανίζεται μέσα στην ίδια την οθόνη του τηλεφώνου σου — σε email, σε μήνυμα ή σε μια σελίδα — δεν χρειάζεται δεύτερη συσκευή για να το διαβάσεις.

Τόσο σε iPhone όσο και σε Android υπάρχει απλός τρόπος να αποκωδικοποιήσεις τον κωδικό απευθείας, με μερικά μόνο tap.

Τι είναι το QR code και πού το συναντάμε

Το QR code, που προέρχεται από το «Quick Response code», είναι ένας δισδιάστατος κωδικός που περιέχει ενσωματωμένες πληροφορίες. Όταν τον σαρώνεις με την κάμερα της συσκευής σου, αυτή διαβάζει τα δεδομένα και συνήθως σε κατευθύνει σε μια ιστοσελίδα ή σου εμφανίζει κάποιες πληροφορίες. Η ιδέα για τον σχεδιασμό του προήλθε από το Go, ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Τα QR codes λειτουργούν εύκολα όταν βρίσκονται σε αντικείμενα, σε διαφημίσεις ή ακόμη και στην τηλεόραση — η δυσκολία ξεκινά όταν ο κωδικός είναι ήδη πάνω στην οθόνη του ίδιου κινητού που θα έκανε τη σάρωση.

Η μέθοδος με το screenshot

Ο πιο σίγουρος τρόπος δουλεύει και στα δύο λειτουργικά και ξεκινά με ένα screenshot. Αφού τραβήξεις στιγμιότυπο της οθόνης με το QR code, το ανοίγεις από τη συλλογή φωτογραφιών και το αποκωδικοποιείς από εκεί.

Τα βήματα για να τραβήξεις το screenshot:

  • Android: Πάτα ταυτόχρονα και κράτα πατημένα τα κουμπιά power και μείωσης έντασης. Η οθόνη αναβοσβήνει λευκή για να επιβεβαιώσει τη λήψη.
  • iPhone: Κράτα πατημένα το πλήκτρο λειτουργίας (wake) και αύξησης έντασης μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη.

Μόλις έχεις το στιγμιότυπο στη συλλογή σου, η αποκωδικοποίηση διαφέρει ανά λειτουργικό. Στο iPhone, πατάς παρατεταμένα πάνω στο QR code και ανοίγει ένα μενού με επιλογές προβολής. Στο Android, πατάς την εικόνα του κωδικού και μετά το εικονίδιο του Lens. Σε Galaxy S25 Ultra, μέσα από τη συλλογή της Samsung, εμφανίζεται απευθείας ένα αναδυόμενο παράθυρο με τον σύνδεσμο. Και στις δύο περιπτώσεις θα δεις το μήνυμα του κωδικού ή τη διεύθυνση URL στην οποία σε οδηγεί.

Εναλλακτικά εργαλεία για σάρωση

Πέρα από το screenshot, υπάρχουν λειτουργίες που διαβάζουν τον κωδικό κατευθείαν από την οθόνη. Σε συμβατές συσκευές Android μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Circle to Search της Google για να σαρώσεις ένα QR code που είναι ήδη στην οθόνη σου.

Σε πιο πρόσφατα Samsung Galaxy, η ενεργοποίηση γίνεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Home ή με την αντίστοιχη χειρονομία. Μπορείς επίσης να ανοίξεις τις ρυθμίσεις και να αναζητήσεις το Circle to Search από την μπάρα αναζήτησης για να βεβαιωθείς ότι είναι ενεργό. Όταν η λειτουργία είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται ένα overlay και κυκλώνεις το QR code με το δάχτυλο ή με γραφίδα για να το διαβάσεις.

Μια ακόμη καλή επιλογή είναι το Google Lens, που σαρώνει κωδικούς από την οθόνη και δουλεύει τόσο σε Android όσο και σε iOS. Παράλληλα, αξίζει προσοχή στο τι σαρώνεις: το FBI έχει προειδοποιήσει τους χρήστες να μην σκανάρουν QR codes άγνωστης προέλευσης, καθώς μπορεί να κρύβουν κακόβουλους συνδέσμους.

Είναι από εκείνα τα μικρά κόλπα που δεν τα σκέφτεσαι μέχρι να τα χρειαστείς — και τότε σου λύνουν τα χέρια. Όλο και πιο συχνά λαμβάνουμε QR codes μέσα σε email ή μηνύματα στο ίδιο κινητό, οπότε το να ξέρεις να τα διαβάζεις χωρίς δεύτερη συσκευή γλιτώνει χρόνο και ταλαιπωρία. Καλό είναι όμως να μην ξεχνάμε τον βασικό κανόνα ασφαλείας: πριν ανοίξεις οποιονδήποτε σύνδεσμο, κοίτα από πού προέρχεται.

ΠΗΓΗ: techblog.gr

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