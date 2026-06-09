Πέθανε ο Σπύρος Ιωαννου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία του θα τελεστεί 9 Ιουνίου 2026 στις 15:30 στον Ιερό Ναο Αγίου Γεωργίου στην Πανω Πάχνα.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Αλληλεγγυη Παχνιωτων Αμυλοειδωσης και για τον Ιερό Ναο Αγίου Γεωργίου.