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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγικός θάνατος για 7χρονο στην Ταϊλάνδη: Του επιτέθηκε η μαϊμού που είχε σώσει ο παππούς του

 09.06.2026 - 08:12
Τραγικός θάνατος για 7χρονο στην Ταϊλάνδη: Του επιτέθηκε η μαϊμού που είχε σώσει ο παππούς του

Τραγικό θάνατο από μια μαϊμού που είχε σώσει ο παππούς του βρήκε ένα 7χρονο αγόρι στην Ταϊλάνδη.

Ο Εκαράτ Σριτσάν έπαιζε έξω από το σπίτι του το περασμένο Σάββατο όταν το ζώο όρμησε πάνω του και τον δάγκωσε στο κορμί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το μικρό αγόρι έβαλε τις φωνές από τον πόνο με τη μαϊμού να συνεχίζει την επίθεση ρίχνοντας τον 7χρονο στο έδαφος παρά τις προσπάθειές του να ξεφύγει.

Συγγενείς και γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της μαϊμούς βρήκαν τον Εκαράτ βαρύτατα τραυματισμένο και την μαϊμού με αίματα στο στόμα.

Όπως περιγράφεται, η μαϊμού ήταν ακόμα δεμένη στο μπαμπού όπου την κρατούσε η οικογένεια, αλλά με ένα αρκετά μακρύ σχοινί.

Το αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του με τη μητέρα του να δηλώνει ότι τα δόντια του ζώου είχαν τρυπήσει τον πνεύμονα του γιου της: «Ο γιατρός μου είπε ότι ο γιος μου δεν μπορούσε να επιβιώσει επειδή το δάγκωμα της μαϊμούς τρύπησε τον πνεύμονά του και χτύπησε μια ζωτική περιοχή. Αν δεν είχε χτυπήσει αυτό το σημείο, θα ήταν καλά. «Ο σύζυγός μου αρχικά είπε ότι ο Εκαράτ είχε δαγκωθεί μόνο στο πόδι, αλλά όταν τον είδα στο νοσοκομείο, ανακάλυψα ότι είχε υποστεί και ένα δάγκωμα στο δεξί του θώρακα».

Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι η αρσενική μαϊμού ήταν επιθετική, καταγγέλλοντας ότι είχε επιτεθεί σε μια αδέσποτη γάτα που περιπλανήθηκε πολύ κοντά στο σημείο που ήταν δεμένη.

Ο παππούς του παιδιού είπε ότι είχε σώσει τη μαϊμού το 2022, όταν βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στην άκρη του δρόμου χωρίς τη μητέρα της, ωστόσο δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για να την κρατήσει ως κατοικίδιο.

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