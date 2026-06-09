Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες

 09.06.2026 - 08:15
Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες

Η Λευκωσία ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις σημαντικότερες αφίξεις της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής, καθώς το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Sumosan ετοιμάζεται να ανοίξει τις -ομολογουμένως εντυπωσιακές- πόρτες του στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott.

Το εμβληματικό ιαπωνικό brand, που έχει κατακτήσει κορυφαίους προορισμούς όπως η Κουρσεβέλ, η Ντόχα, το Ριάντ, το Βερολίνο, το Μαυροβούνιο και η Ελούντα, επιλέγει την κυπριακή πρωτεύουσα για τη νέα του ευρωπαϊκή διεύθυνση, φέρνοντας στο νησί μια γαστρονομική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών.

Η άφιξη του Sumosan Nicosia σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη γαστρονομική σκηνή της πόλης. Στεγασμένο στο ισόγειο του ανανεωμένου The Landmark Nicosia, το εστιατόριο συνδυάζει τη σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα με τη χαρακτηριστική φιλοξενία που έχει καθιερώσει το όνομα Sumosan παγκοσμίως. Πιστό στη φιλοσοφία του, αλλά ταυτόχρονα προσαρμοσμένο στη μεσογειακή ταυτότητα της Κύπρου, δημιουργεί έναν προορισμό που απευθύνεται τόσο στους λάτρεις της υψηλής γαστρονομίας όσο και σε όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξόδου.

Ο χώρος αποπνέει κομψότητα και ηρεμία, με φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις και σχεδιασμό που παντρεύει την ασιατική αισθητική με μεσογειακές επιρροές. Η καταπράσινη εξωτερική σάλα και ο εκλεπτυσμένος εσωτερικός χώρος αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κανείς τις διάσημες δημιουργίες του εστιατορίου.

Ανάμεσα στα πιάτα που έχουν αγαπηθεί διεθνώς ξεχωρίζουν το Sumosan Lobster Salad, τα Sashimi Taquitos, οι Wasabi Prawns και το Miso Black Cod, ενώ το μενού εμπλουτίζεται με νέες δημιουργίες που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το Sumosan Nicosia.

Την εμπειρία συμπληρώνει μια ιδιαίτερα προσεγμένη cocktail list που ισορροπεί ανάμεσα σε κλασικές και πιο τολμηρές προτάσεις, καθώς και μια εκτενής επιλογή από κρασιά και sake, σχεδιασμένη να συνοδεύει ιδανικά κάθε γεύμα.

Η προσθήκη του Sumosan έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το luxury lifestyle concept του The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, το οποίο από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη φιλοξενία στην Κύπρο.

Το εστιατόριο θα ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τους πρώτους του επισκέπτες την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by sumosan.cyprus (@sumosan.cyprus)

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρόδος: Σκότωσε με μαχαιριά στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του μετά από καβγά
Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα
Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες
Άλμα: Διεκδικεί προεδρία Επιτροπής με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Το ζήτημα που θα προωθήσει άμεσα στη Βουλή
Απειλητικό email κατά της Αννίτας Δημητρίου: Το βίντεο, οι αντιδράσεις και η έρευνα της Αστυνομίας
Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού - Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο: Μητέρα, πατέρας και ο 9χρονος γιος τους βούτηξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη

 09.06.2026 - 08:04
Επόμενο άρθρο

Τραγικός θάνατος για 7χρονο στην Ταϊλάνδη: Του επιτέθηκε η μαϊμού που είχε σώσει ο παππούς του

 09.06.2026 - 08:12
«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

Η φράση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι «θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι», μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δεν αποτελεί απλώς μια αναφορά στο χρονοδιάγραμμα των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το Κυπριακό. Αποτυπώνει την αίσθηση ότι η διαδικασία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, κατά την οποία θα κριθεί αν υπάρχει πραγματικά έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων ή αν θα προστεθεί ακόμη ένας κύκλος προσδοκιών στη μακρά ιστορία των αποτυχημένων προσπαθειών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

«Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι»-Το Κυπριακό επιστρέφει στο επίκεντρο και η Ευρώπη μπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι

  •  09.06.2026 - 06:20
Πρώτη σύσκεψη αρχηγών στη νέα Βουλή υπό την Αννίτα Δημητρίου - Παρασκήνιο και διαφωνίες για τις προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Πρώτη σύσκεψη αρχηγών στη νέα Βουλή υπό την Αννίτα Δημητρίου - Παρασκήνιο και διαφωνίες για τις προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

  •  09.06.2026 - 07:07
«Μαύρη τρύπα» ο ΚΟΑ: Το πόρισμα-καταπέλτης της Ελεγκτικής για το «κλειστό σύστημα» της ΚΟΠ, τα γυμναστήρια-φαντάσματα και το χάος των εκατομμυρίων

«Μαύρη τρύπα» ο ΚΟΑ: Το πόρισμα-καταπέλτης της Ελεγκτικής για το «κλειστό σύστημα» της ΚΟΠ, τα γυμναστήρια-φαντάσματα και το χάος των εκατομμυρίων

  •  09.06.2026 - 09:02
Απειλητικό email κατά της Αννίτας Δημητρίου: Το βίντεο, οι αντιδράσεις και η έρευνα της Αστυνομίας

Απειλητικό email κατά της Αννίτας Δημητρίου: Το βίντεο, οι αντιδράσεις και η έρευνα της Αστυνομίας

  •  09.06.2026 - 06:24
Χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω της καραμπόλας: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο - Άνοιξε η λωρίδα

Χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω της καραμπόλας: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο - Άνοιξε η λωρίδα

  •  09.06.2026 - 08:36
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ: Μεθοδική έρευνα αποκάλυψε κρυμμένη κοκαΐνη αξίας χιλιάδων ευρώ από οικία 36χρονου - Πώς τον πρόδωσε η συμπεριφορά του

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ: Μεθοδική έρευνα αποκάλυψε κρυμμένη κοκαΐνη αξίας χιλιάδων ευρώ από οικία 36χρονου - Πώς τον πρόδωσε η συμπεριφορά του

  •  09.06.2026 - 07:37
Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού - Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού - Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

  •  09.06.2026 - 06:11
Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες

  •  09.06.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα