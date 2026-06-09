Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Ένα εμβληματικό ιαπωνικό εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του - Δείτε πού και πότε - Φωτογραφίες

Το εμβληματικό ιαπωνικό brand, που έχει κατακτήσει κορυφαίους προορισμούς όπως η Κουρσεβέλ, η Ντόχα, το Ριάντ, το Βερολίνο, το Μαυροβούνιο και η Ελούντα, επιλέγει την κυπριακή πρωτεύουσα για τη νέα του ευρωπαϊκή διεύθυνση, φέρνοντας στο νησί μια γαστρονομική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών.

Η άφιξη του Sumosan Nicosia σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη γαστρονομική σκηνή της πόλης. Στεγασμένο στο ισόγειο του ανανεωμένου The Landmark Nicosia, το εστιατόριο συνδυάζει τη σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα με τη χαρακτηριστική φιλοξενία που έχει καθιερώσει το όνομα Sumosan παγκοσμίως. Πιστό στη φιλοσοφία του, αλλά ταυτόχρονα προσαρμοσμένο στη μεσογειακή ταυτότητα της Κύπρου, δημιουργεί έναν προορισμό που απευθύνεται τόσο στους λάτρεις της υψηλής γαστρονομίας όσο και σε όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξόδου.

Ο χώρος αποπνέει κομψότητα και ηρεμία, με φυσικά υλικά, γήινες αποχρώσεις και σχεδιασμό που παντρεύει την ασιατική αισθητική με μεσογειακές επιρροές. Η καταπράσινη εξωτερική σάλα και ο εκλεπτυσμένος εσωτερικός χώρος αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κανείς τις διάσημες δημιουργίες του εστιατορίου.

Ανάμεσα στα πιάτα που έχουν αγαπηθεί διεθνώς ξεχωρίζουν το Sumosan Lobster Salad, τα Sashimi Taquitos, οι Wasabi Prawns και το Miso Black Cod, ενώ το μενού εμπλουτίζεται με νέες δημιουργίες που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το Sumosan Nicosia.

Την εμπειρία συμπληρώνει μια ιδιαίτερα προσεγμένη cocktail list που ισορροπεί ανάμεσα σε κλασικές και πιο τολμηρές προτάσεις, καθώς και μια εκτενής επιλογή από κρασιά και sake, σχεδιασμένη να συνοδεύει ιδανικά κάθε γεύμα.

Η προσθήκη του Sumosan έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το luxury lifestyle concept του The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, το οποίο από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη φιλοξενία στην Κύπρο.

Το εστιατόριο θα ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τους πρώτους του επισκέπτες την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

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Πηγή: checkincyprus