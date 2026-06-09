Νεκρή γυναίκα στη Λάρνακα: Έτσι την εντόπισαν – «Δεν μπορούσε να αναγνωριστεί» - Σε αναμονή για την νεκροτομή

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, μιλώντας στον alpha στην εκπομπή «alpha ενημέρωση» τόνισε ότι «το πτώμα που εντοπίστηκε βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης και δεν μπορούσε να αναγνωριστεί»

«Είμαστε στη διαδικασία τώρα να γίνει η νενομισμένη νεκροτομή», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «ο εντοπισμός έγινε μετά από αναφορά για έντονη δυσοσμία στο συγκεκριμένο διαμέρισμα»

Υπενθυμίζεται ότι το διαμέρισμα παραβιάστηκε με συνδρομή της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ταυτοποίηση του νεκρού προσώπου και τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

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