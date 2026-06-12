Ανείπωτη θλίψη:  «Έφυγε» από τη ζωή ο Διευθυντής της Α΄ Τεχνικής Λεμεσού Βάσος Βασιλείου – Δείτε φωτογραφία του

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης, ο Βάσος υπήρξε ένας εξαίρετος λειτουργός που υπηρέτησε τη δημόσια εκπαίδευση με υποδειγματικό ήθος, απόλυτη συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η πολύπλευρη προσφορά του προς τους μαθητές, τους συναδέλφους του και την ευρύτερη σχολική κοινότητα χαρακτηρίζεται ως ανεκτίμητη, έχοντας αφήσει μια δυσαναπλήρωτη απώλεια και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορική πορεία της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί το Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στο Κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, να πραγματοποιούνται εισφορές προς ενίσχυση του έργου του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ).