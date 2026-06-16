ΗΠΑ – Ιράν: Ανακούφιση αλλά όχι εφησυχασμός – Τα τρία κέρδη για την Κύπρο και το αγκάθι των 60 ημερών

Χαρακτηριστικός της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να περιβάλλει τη συμφωνία είναι ο τίτλος του Sky News, το οποίο κάνει λόγο για «συμφωνία που δεν είναι η αρχή του τέλους, αλλά το τέλος της αρχής», υπογραμμίζοντας ότι οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις τώρα ξεκινούν.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης ανέφερε ότι το πρώτο θετικό στοιχείο είναι η απομάκρυνση ενός σημαντικού γεωπολιτικού κινδύνου από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανακούφισης και μιας νότας αισιοδοξίας, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά, καθώς ακολουθούν 60 κρίσιμες ημέρες συνομιλιών κατά τις οποίες θα καθοριστούν βασικά σημεία της συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η περίοδος αυτή εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα αγορές και επιχειρήσεις να τηρούν στάση αναμονής μέχρι να διαφανεί κατά πόσο οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Το δεύτερο θετικό στοιχείο αφορά την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κ. Τελώνη, η αποκλιμάκωση της έντασης οδηγεί ήδη σε πτωτική πορεία τις τιμές της ενέργειας, με τις προοπτικές να παραμένουν θετικές και για το επόμενο διάστημα.

Όπως σημείωσε, εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους 13 έως 14 μήνες μπορεί να καταγραφεί σημαντική μείωση στις τιμές του πετρελαίου λόγω αύξησης της προσφοράς, καθώς σταδιακά θα αποκαθίστανται οι ενεργειακές υποδομές και θα επανεκκινεί η παραγωγή.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τόνισε ότι η αποκλιμάκωση αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για το ενεργειακό κόστος όσο και για τον τουρισμό, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος.

Το τρίτο θετικό στοιχείο αφορά τον τομέα των αερομεταφορών. Όπως εξήγησε ο κ. Τελώνης, οι δυσκολίες που παρατηρούνται σε άλλες χώρες της περιοχής στην εξεύρεση αεροπορικών καυσίμων δεν επηρεάζουν την Κύπρο, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για προσέλκυση επιπρόσθετων πτήσεων και ανεφοδιασμών από αεροπορικές εταιρείες.

Παρά το θετικό κλίμα, ο οικονομολόγος προειδοποιεί ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, καθώς η κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων που ακολουθεί ενδέχεται να κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της συμφωνίας.

«Η αβεβαιότητα παραμένει στις διαπραγματεύσεις των επόμενων 60 ημερών, καθώς υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο η διαδικασία να ανατιναχθεί στον αέρα», κατέληξε.