Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗΠΑ – Ιράν: Ανακούφιση αλλά όχι εφησυχασμός – Τα τρία κέρδη για την Κύπρο και το αγκάθι των 60 ημερών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ – Ιράν: Ανακούφιση αλλά όχι εφησυχασμός – Τα τρία κέρδη για την Κύπρο και το αγκάθι των 60 ημερών

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 16.06.2026 - 06:19
ΗΠΑ – Ιράν: Ανακούφιση αλλά όχι εφησυχασμός – Τα τρία κέρδη για την Κύπρο και το αγκάθι των 60 ημερών

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή, έχει δημιουργήσει κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές, παρά το γεγονός ότι παραμένουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών.

Χαρακτηριστικός της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να περιβάλλει τη συμφωνία είναι ο τίτλος του Sky News, το οποίο κάνει λόγο για «συμφωνία που δεν είναι η αρχή του τέλους, αλλά το τέλος της αρχής», υπογραμμίζοντας ότι οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις τώρα ξεκινούν.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης ανέφερε ότι το πρώτο θετικό στοιχείο είναι η απομάκρυνση ενός σημαντικού γεωπολιτικού κινδύνου από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανακούφισης και μιας νότας αισιοδοξίας, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά, καθώς ακολουθούν 60 κρίσιμες ημέρες συνομιλιών κατά τις οποίες θα καθοριστούν βασικά σημεία της συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η περίοδος αυτή εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα αγορές και επιχειρήσεις να τηρούν στάση αναμονής μέχρι να διαφανεί κατά πόσο οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Το δεύτερο θετικό στοιχείο αφορά την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κ. Τελώνη, η αποκλιμάκωση της έντασης οδηγεί ήδη σε πτωτική πορεία τις τιμές της ενέργειας, με τις προοπτικές να παραμένουν θετικές και για το επόμενο διάστημα.

Όπως σημείωσε, εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους 13 έως 14 μήνες μπορεί να καταγραφεί σημαντική μείωση στις τιμές του πετρελαίου λόγω αύξησης της προσφοράς, καθώς σταδιακά θα αποκαθίστανται οι ενεργειακές υποδομές και θα επανεκκινεί η παραγωγή.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τόνισε ότι η αποκλιμάκωση αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για το ενεργειακό κόστος όσο και για τον τουρισμό, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος.

Το τρίτο θετικό στοιχείο αφορά τον τομέα των αερομεταφορών. Όπως εξήγησε ο κ. Τελώνης, οι δυσκολίες που παρατηρούνται σε άλλες χώρες της περιοχής στην εξεύρεση αεροπορικών καυσίμων δεν επηρεάζουν την Κύπρο, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για προσέλκυση επιπρόσθετων πτήσεων και ανεφοδιασμών από αεροπορικές εταιρείες.

Παρά το θετικό κλίμα, ο οικονομολόγος προειδοποιεί ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, καθώς η κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων που ακολουθεί ενδέχεται να κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της συμφωνίας.

«Η αβεβαιότητα παραμένει στις διαπραγματεύσεις των επόμενων 60 ημερών, καθώς υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο η διαδικασία να ανατιναχθεί στον αέρα», κατέληξε.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

TEMU και SHEIN: Όλα όσα αλλάζουν με τους δασμούς για αγορές από το διαδίκτυο από χώρες εκτός ΕΕ
Επιτόκια στην Κύπρο: Ποια τράπεζα έχει τα υψηλότερα και ποια τα χαμηλότερα - Οι διαφορές σε δανειστικά και καταθετικά
Με μικροπροβλήματα η δοκιμή του CY-Alert σε παγκύπρια κλίμακα
Θλίψη στο ΑΚΕΛ: «Έφυγε» η Πόλα Κυπριανίδη - «Άφησε τη σφραγίδα της με την προσωπικότητα και τη διαύγεια του πνεύματός της»
VIDEO: Οι παραδεισένιες στιγμές της Στυλιάνας και του Φειδία στον μήνα του μέλιτος – Ο εξωτικός προορισμός που επέλεξαν
«Μπλόκα» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο: Στο στόχαστρο αλκοόλ και ναρκωτικά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

 16.06.2026 - 06:17
Επόμενο άρθρο

Άρπαξαν χιλιάδες ευρώ από σταθμευμένο όχημα - Έρευνες για τους δράστες

 16.06.2026 - 06:23
«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

Την ώρα που το ΔΗΚΟ ανοίγει επίσημα τη συζήτηση για το μέλλον του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, τα υπόλοιπα κόμματα που θεωρητικά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία συνένωσης ή στενότερης συνεργασίας, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικά, αν όχι αρνητικά, απέναντι στο εγχείρημα που προωθεί ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

  •  16.06.2026 - 06:17
ΗΠΑ – Ιράν: Ανακούφιση αλλά όχι εφησυχασμός – Τα τρία κέρδη για την Κύπρο και το αγκάθι των 60 ημερών

ΗΠΑ – Ιράν: Ανακούφιση αλλά όχι εφησυχασμός – Τα τρία κέρδη για την Κύπρο και το αγκάθι των 60 ημερών

  •  16.06.2026 - 06:19
Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές

Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές

  •  16.06.2026 - 06:37
Άρπαξαν χιλιάδες ευρώ από σταθμευμένο όχημα - Έρευνες για τους δράστες

Άρπαξαν χιλιάδες ευρώ από σταθμευμένο όχημα - Έρευνες για τους δράστες

  •  16.06.2026 - 06:23
«Αγγίζει» τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία: Πότε έρχονται βροχές – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

«Αγγίζει» τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία: Πότε έρχονται βροχές – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  16.06.2026 - 06:10
Διάρρηξη κατοικίας στη Λεμεσό – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Διάρρηξη κατοικίας στη Λεμεσό – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  16.06.2026 - 06:32
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  16.06.2026 - 06:43
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Ιουνίου - Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Ιουνίου - Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

  •  16.06.2026 - 06:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα