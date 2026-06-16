«Φρένο» από τα κόμματα του Κέντρου στην ιδέα συνένωσης που προωθεί το ΔΗΚΟ - Καταθέτει προτάσεις ο Νικόλας ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής

Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα για την έναρξη μιας ευρύτερης πολιτικής συζήτησης, γύρω από τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων του Κέντρου. Η πρωτοβουλία, έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για τον χώρο, μετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, τα οποία άφησαν εκτός Βουλής την ΕΔΕΚ, τη ΔΗΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, μεταβάλλοντας σημαντικά τις πολιτικές ισορροπίες.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, έχει ήδη προαναγγείλει ότι το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει προειλημμένη απόφαση, ούτε συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας. Όπως έχει αναφέρει, στόχος είναι να καταγραφούν οι απόψεις των στελεχών και να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν προϋποθέσεις, για κοινή πορεία με άλλα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου.

Ωστόσο, παρά τη διάθεση του ΔΗΚΟ να ανοίξει τη συζήτηση, οι πρώτες αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα, δείχνουν ότι ο δρόμος προς οποιαδήποτε μορφή συνένωσης μόνο εύκολος δεν θα είναι.

Στην ΕΔΕΚ επικρατεί προβληματισμός ως προς τον χρόνο και το περιεχόμενο μιας τέτοιας συζήτησης. Πριν από περίπου δέκα ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Νικόλα Παπαδόπουλου και του προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, χωρίς ωστόσο να προκύψει οποιαδήποτε συγκεκριμένη εξέλιξη. Πηγές του κόμματος επισημαίνουν στο Themaonline, ότι η ΕΔΕΚ, βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, καθώς προετοιμάζεται για το εκλογικό της συνέδριο, η ημερομηνία του οποίου αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 28 Ιουνίου.

Στελέχη της ΕΔΕΚ, εκφράζουν μάλιστα το ερώτημα κατά πόσο η υφιστάμενη ηγεσία θα μπορούσε να δεσμεύσει την επόμενη, μέσα από οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία, ή κατεύθυνση συνεργασίας. Ως εκ τούτου, η συζήτηση για ενδεχόμενη συνένωση, δεν φαίνεται να βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του κόμματος.

Ακόμη πιο αποστασιοποιημένη εμφανίζεται η στάση του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών. Στο κόμμα επικρατεί έντονος προβληματισμός μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανασύνταξη και τον επανακαθορισμό της πολιτικής του πορείας. Κομματικές πηγές σημειώνουν στο Themaonline ότι, δεν υπάρχει ενώπιον τους κάποια συγκεκριμένη πρόταση από το ΔΗΚΟ, ούτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες κομματικές πηγές, υπογραμμίζουν ότι δεν διαπιστώνουν ουσιαστικά σημεία πολιτικής σύγκλισης με το ΔΗΚΟ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι μια πιθανή συνεργασία, δεν αποτελεί ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή το κόμμα.

Σε φάση εσωτερικού απολογισμού και ανασυγκρότησης βρίσκεται και η ΔΗΠΑ. Οι επαρχιακές συνδιασκέψεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν το κόμμα εκτός Βουλής, με τα μέλη να καταθέτουν τις απόψεις και τις εκτιμήσεις τους για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί με την πραγματοποίηση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, κατά την οποία θα γίνει ο συνολικός απολογισμός και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της παράταξης. Παράλληλα, η ηγεσία της ΔΗΠΑ έχει ήδη δρομολογήσει σειρά οργανωτικών και πολιτικών συσκέψεων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόγραμμα οικονομικής περισυλλογής και εξορθολογισμού.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η προτεραιότητα της ΔΗΠΑ είναι η εσωτερική ανασυγκρότηση και όχι η συμμετοχή σε διαδικασίες συνένωσης ή αναδιάταξης του κεντρώου χώρου.

Παρά τις δυσκολίες, στο ΔΗΚΟ θεωρούν ότι οι πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία επιβάλλουν έναν ευρύτερο διάλογο για το μέλλον του Κέντρου. Ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει παραδεχτεί ότι οι μεγαλύτεροι συμβιβασμοί θα πρέπει να γίνουν από το ΔΗΚΟ ως το μεγαλύτερο κόμμα του χώρου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια θα απαιτήσει χρόνο, πολιτική βούληση και αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Προς το παρόν, πάντως, η πρωτοβουλία του ΔΗΚΟ συναντά περισσότερο επιφυλάξεις παρά ενθουσιασμό. Με την ΕΔΕΚ να βρίσκεται ενόψει συνεδρίου, τους Οικολόγους να κρατούν σαφείς αποστάσεις και τη ΔΗΠΑ να επικεντρώνεται στην ανασυγκρότησή της, το εγχείρημα της συνένωσης του κεντρώου χώρου παραμένει περισσότερο μια πολιτική συζήτηση υπό διαμόρφωση, παρά μια διαδικασία με ορατή κατάληξη.