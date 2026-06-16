Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΓενέθλια για τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του – «Να γιορτάζουμε μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα»
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του – «Να γιορτάζουμε μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα»

 16.06.2026 - 14:39
Γενέθλια για τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του – «Να γιορτάζουμε μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα»

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο οποίος γιορτάζει τα γενέθλια του.

​Η σύζυγός του, Ειρήνη Σοφοκλέους, θέλησε να του στείλει τις πιο θερμές και δημόσιες ευχές της, προχωρώντας σε μια άκρως τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια όμορφη οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν οι δυο τους μαζί με τον λατρεμένο γιο τους.

​Η Ειρήνη Σοφοκλέους συνόδευσε το στιγμιότυπο με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό για τον σύζυγό της, κάνοντας παράλληλα μια ιδιαίτερη αναφορά στην Γιορτή του Πατέρα που πλησιάζει. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος γιορτάζει τα γενέθλια του τόσο κοντά στη συγκεκριμένη ημέρα, αφού ο μικρός τους γιος τον έχει ως το απόλυτο πρότυπο και τον «αντιγράφει» καθημερινά.

​Στο συγκινητικό της μήνυμα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη του ευχήθηκε να παραμείνει πάντα τίμιος, αυθεντικός και αληθινός, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για μια κοινή ζωή «μέχρι τα βαθιά γεράματα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Χριστάκη που έχασε τη ζωή του στο φοβερό θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο - Η παράκληση της οικογένειας
Νέα άφιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στο street food - Πρωταγωνιστές τα premium burgers και το southern fried chicken - Δείτε φωτογραφίες
Αυτός είναι ίσως ο απόλυτος παραθαλάσσιος προορισμός για φέτος - Νέο εστιατόριο με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και όχι μόνο - Οι πρώτες εικόνες
Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς
Νέες μειώσεις στα καύσιμα προ των πυλών - Τα φθηνότερα πρατήρια και που κυμαίνονται οι τιμές
Οι φωτογραφίες με μπικίνι της Σμαράγδας Καρύδη από τον «παράδεισο» που βρήκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς να βρίσκεις τα πιο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

 16.06.2026 - 14:37
Επόμενο άρθρο

Καταγγελία πολίτη στη Λάρνακα: Βουνό από σκουπίδια κοντά στον Άγιο Λάζαρο - «Οι τουρίστες θαυμάζουν και αυτά τα αξιοθέατα» - Φωτογραφίες

 16.06.2026 - 14:44
«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

Η Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς περιορίστηκε σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία καταλογίζονται ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται με άλλα αδικήματα που δεν συνδέονται με πράξεις διαφθοράς και δυνάμει του Άρθρου 9 (3), του Νόμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

«Κράτος Μαφία»: Εντοπίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα – Νίκος Αναστασιάδης και Ρίκκος Ερωτοκρίτου στα κατονομαζόμενα πρόσωπα - Πίνακας

  •  16.06.2026 - 11:49
«Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς» - Πήρε θέση για το «Κράτος Μαφία» η Κυβέρνηση

«Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς» - Πήρε θέση για το «Κράτος Μαφία» η Κυβέρνηση

  •  16.06.2026 - 14:29
Αναστασιάδης: «Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη – Ζητώ άμεση διερεύνηση και εξαίρεση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα»

Αναστασιάδης: «Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη – Ζητώ άμεση διερεύνηση και εξαίρεση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα»

  •  16.06.2026 - 15:21
«Είναι δικαίωση για τον Δρουσιώτη»: Ηχηρές δηλώσεις από τη δικηγόρο του μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Βίντεο

«Είναι δικαίωση για τον Δρουσιώτη»: Ηχηρές δηλώσεις από τη δικηγόρο του μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Βίντεο

  •  16.06.2026 - 12:39
Μονή Αββακούμ: Όλα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο - Την Πέμπτη η συνέχιση της διαδικασίας

Μονή Αββακούμ: Όλα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο - Την Πέμπτη η συνέχιση της διαδικασίας

  •  16.06.2026 - 15:01
Εξώδικα από κάμερες: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία - Μόνο έτσι γίνεται η επίδοση - Ποια ημερομηνία έχει σημασία για την ποινική δίωξη

Εξώδικα από κάμερες: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία - Μόνο έτσι γίνεται η επίδοση - Ποια ημερομηνία έχει σημασία για την ποινική δίωξη

  •  16.06.2026 - 14:25
Καταγγελία πολίτη στη Λάρνακα: Βουνό από σκουπίδια κοντά στον Άγιο Λάζαρο - «Οι τουρίστες θαυμάζουν και αυτά τα αξιοθέατα» - Φωτογραφίες

Καταγγελία πολίτη στη Λάρνακα: Βουνό από σκουπίδια κοντά στον Άγιο Λάζαρο - «Οι τουρίστες θαυμάζουν και αυτά τα αξιοθέατα» - Φωτογραφίες

  •  16.06.2026 - 14:44
Πώς να βρίσκεις τα πιο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

Πώς να βρίσκεις τα πιο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

  •  16.06.2026 - 14:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα