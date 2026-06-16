Γενέθλια για τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του – «Να γιορτάζουμε μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα»

​Η σύζυγός του, Ειρήνη Σοφοκλέους, θέλησε να του στείλει τις πιο θερμές και δημόσιες ευχές της, προχωρώντας σε μια άκρως τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια όμορφη οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν οι δυο τους μαζί με τον λατρεμένο γιο τους.

​Η Ειρήνη Σοφοκλέους συνόδευσε το στιγμιότυπο με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό για τον σύζυγό της, κάνοντας παράλληλα μια ιδιαίτερη αναφορά στην Γιορτή του Πατέρα που πλησιάζει. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος γιορτάζει τα γενέθλια του τόσο κοντά στη συγκεκριμένη ημέρα, αφού ο μικρός τους γιος τον έχει ως το απόλυτο πρότυπο και τον «αντιγράφει» καθημερινά.

​Στο συγκινητικό της μήνυμα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη του ευχήθηκε να παραμείνει πάντα τίμιος, αυθεντικός και αληθινός, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για μια κοινή ζωή «μέχρι τα βαθιά γεράματα».