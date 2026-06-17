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ΔΙΕΘΝΗ

Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία

 17.06.2026 - 06:55
Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της G7 (ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς) συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της Εβιάν, στη Γαλλία.

Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και «δυνατοτήτων» αντιαεροπορικής άμυνας στον ουκρανικό στρατό.

Το κείμενο κάνει λόγο περί «νέας ορμής» και περί «ουκρανικής προόδου» στα πεδία των μαχών «τους τελευταίους μήνες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ηγέτες θεωρούν πως αυτή είναι η «σωστή στιγμή» για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ.

 

 

 
 
 
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Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στον στρατό του Κιέβου η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει «τον επόμενο χειμώνα», παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οικοδεσπότης της συνόδου, τη χαρακτήρισε «στιγμή στρατηγικής αφύπνισης» και μίλησε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Instagram για «νίκες» ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «ημέρα ελπίδας» και «πιθανότητα για (να αποκατασταθεί) ειρήνη», επισημαίνοντας τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο είναι καιρός η Ρωσία «να κλείσει συμφωνία» με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύρραξη.

Πηγή: protothema.gr

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