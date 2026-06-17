Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κυριάκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Μάρκου στον Αρχάγγελο, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Δομετίου (Δρόμο προς Αγίους Τριμιθιάς)

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές για άπορες οικογένειες της ενορίας Αποστόλου Μάρκου.