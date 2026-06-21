Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο

 21.06.2026 - 09:17
Χειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο

Συνελήφθη και τρίτος ύποπτος για τη σοβαρή υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης πέραν των δύο κιλών, οπιούχων ναρκωτικών, στη Λεμεσό.

Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση ακόμα δύο νεαροί, 21 και 23 ετών.

Ο τρίτος ύποπτος, 22 ετών, ο οποίος καταζητείτο, συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Κατά τους απαραίτητους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτο επανασυνελήφθη και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

H επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στη σύλληψη τρίτου προσώπου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με τον εντοπισμό πέραν των δύο κιλών οπιούχων ναρκωτικών, χθες στη Λεμεσό. Από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο παρέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση ακόμα δύο πρόσωπα ηλικίας, 21 και 23 ετών.

Η ΥΚΑΝ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο Άλμα - «Πιστεύουμε στη διαφάνεια και την αξιοκρατία»
Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»
Προγραμματίσατε διακοπές στην Ελλάδα; Αυτή τη μέρα ίσως να μην βρείτε κάπου να φάτε ή προσωπικό στο ξενοδοχείο
Αποδράσεις εντός budget: Ετοιμαστείτε για καλοκαίρι - Τα πιο οικονομικά ελληνικά νησιά για Κύπριους ταξιδιώτες
«Όταν εσύ επήαινες, εγώ έρκουμουν»: Οι 10 επικές ατάκες του Κύπριου πατέρα που γράφουν ιστορία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αθλητικές Μεταδόσεις: Ματσάρες... Μουντιάλ το βράδυ της Κυριακής και τα ξημερώματα Δευτέρας - Πρόγραμμα αγώνων

 21.06.2026 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Ξέσπασε φωτιά σε μπάλες σανού – Παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής όλη τη νύχτα – Από πού ξεκίνησε

 21.06.2026 - 09:26
«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

Η εβδομάδα που πέρασε, ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική από την ημέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κράτος Μαφία», του Μακάριου Δρουσιώτη και αυτό επειδή για πρώτη φορά, η υπόθεση μεταφέρεται ολοκληρωμένα από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο επίπεδο των θεσμικών αποφάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

  •  21.06.2026 - 07:27
«Πιάνει δουλειά» η Βουλή: Πρεμιέρα για τις Επιτροπές - Για ποια θέματα αρχίζουν συζητήσεις

«Πιάνει δουλειά» η Βουλή: Πρεμιέρα για τις Επιτροπές - Για ποια θέματα αρχίζουν συζητήσεις

  •  21.06.2026 - 07:44
Ξέσπασε φωτιά σε μπάλες σανού – Παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής όλη τη νύχτα – Από πού ξεκίνησε

Ξέσπασε φωτιά σε μπάλες σανού – Παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής όλη τη νύχτα – Από πού ξεκίνησε

  •  21.06.2026 - 09:26
Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  21.06.2026 - 07:58
Χειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο

Χειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο

  •  21.06.2026 - 09:17
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

  •  21.06.2026 - 08:36
Αποδράσεις εντός budget: Ετοιμαστείτε για καλοκαίρι - Τα πιο οικονομικά ελληνικά νησιά για Κύπριους ταξιδιώτες

Αποδράσεις εντός budget: Ετοιμαστείτε για καλοκαίρι - Τα πιο οικονομικά ελληνικά νησιά για Κύπριους ταξιδιώτες

  •  21.06.2026 - 07:30
«Όταν εσύ επήαινες, εγώ έρκουμουν»: Οι 10 επικές ατάκες του Κύπριου πατέρα που γράφουν ιστορία

«Όταν εσύ επήαινες, εγώ έρκουμουν»: Οι 10 επικές ατάκες του Κύπριου πατέρα που γράφουν ιστορία

  •  21.06.2026 - 07:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα