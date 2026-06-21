Χειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο

Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση ακόμα δύο νεαροί, 21 και 23 ετών.

Ο τρίτος ύποπτος, 22 ετών, ο οποίος καταζητείτο, συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Κατά τους απαραίτητους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτο επανασυνελήφθη και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

H επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στη σύλληψη τρίτου προσώπου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με τον εντοπισμό πέραν των δύο κιλών οπιούχων ναρκωτικών, χθες στη Λεμεσό. Από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο παρέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση ακόμα δύο πρόσωπα ηλικίας, 21 και 23 ετών.

Η ΥΚΑΝ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.