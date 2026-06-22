Πρωτιά για την Κύπρο: Η startup που εντυπωσίασε στον μεγαλύτερο διαγωνισμό καινοτομίας

Η κυπριακή startup που πήρε την πρωτιά αναπτύσσει μια φορητή ιατρική συσκευή, συμβατή με κινητά τηλέφωνα, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού.

Η 16η ετήσια τελετή βράβευσης έλαβε χώρα στην Αθήνα, με πολλές παρουσίες από τον χώρο του οικοσυστήματος της τεχνολογίας και καινοτομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, στον φετινό διαγωνισμό διακρίθηκαν συνολικά 12 ομάδες και επιχειρήσεις από τομείς όπως η υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη, το fintech και η βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η επιτυχία της MammoCheck αναδεικνύει τις δυνατότητες του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου και επιβεβαιώνει ότι η χώρα διαθέτει το ταλέντο και τη γνώση για τη δημιουργία λύσεων με διεθνή προοπτική και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα»,δήλωσε ο brand ambassador του προγράμματος NBG Business Seeds στην Κύπρο, Φάνος Πηλακούρης.

«Στην Εθνική Τράπεζα στηρίζουμε σταθερά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ως βασικούς μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης», κατέληξε.