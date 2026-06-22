Ξανά στο «τραπέζι» η διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Συνεδρίασε εκτάκτως το Υπουργικό

​Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργικό Συμβούλιο εισηγείται εκ νέου τη θέση της κ. Αριστοτέλους σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η έκτακτη αυτή κίνηση της κυβέρνησης έρχεται να προσθέσει νέο γύρο πιέσεων σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό.

​Υπενθυμίζεται ότι ο νομικός Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης, με σχετική επιστολή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, είχε ζητήσει την άμεση τοποθέτηση της Άννας Αριστοτέλους στη θέση του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Όπως υποστηρίζει η πλευρά της, τη θέση αυτή τη δικαιούται πλήρως, τόσο βάσει των αποτελεσμάτων των επίσημων εξετάσεων όσο και με βάση προηγούμενη σχετική απόφαση του ίδιου του Σώματος.