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ΥΓΕΙΑ

Ύπνος με κουβέρτα το καλοκαίρι: Τι λένε οι επιστήμονες για αυτή τη συνήθεια;

 22.06.2026 - 10:16
Ύπνος με κουβέρτα το καλοκαίρι: Τι λένε οι επιστήμονες για αυτή τη συνήθεια;

Η χρήση κουβέρτας τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες δεν είναι απλώς μια συνήθεια, καθώς συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για την υγεία.

Τι δείχνει όταν σκεπάζεσαι το καλοκαίρι, παρά τη ζέστη;

Ο ύπνος με κουβέρτα το καλοκαίρι έχει τα οφέλη του

Οι συνήθειες κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ορισμένοι μετά βίας μπορούν να ανεχτούν τη ζέστη που δημιουργεί ένα λεπτό σεντόνι κατά τις καυτές νύχτες του καλοκαιριού, ενώ άλλοι δεν μπορούν να κοιμηθούν χωρίς να είναι εντελώς καλυμμένοι, ακόμη και σε εκείνες τις βραδιές που η ζέστη γίνεται αποπνικτική.

Αυτές οι διαφορές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα γούστα και τη σωματική άνεση του καθενός, αλλά και με ψυχολογικές, ακόμη και επιστημονικές πτυχές. Και αυτό γιατί αυτή η συμπεριφορά, η οποία για πολλούς μπορεί να φαίνεται ως μια απλή συνήθεια, έχει μια επιστημονική εξήγηση που σχετίζεται με τη χαλάρωση του σώματος και του μυαλού.

Τι δείχνει όταν σκεπάζεσαι το καλοκαίρι, παρά τη ζέστη;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αίσθηση του να είσαι καλυμμένος ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο προάγει τη χαλάρωση και μειώνει την κατάσταση εγρήγορσης του σώματός μας.

Μια μελέτη που διεξήχθη από το Τμήμα Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, η οποία δημοσιεύτηκε το 2011, διαβεβαιώνει ότι η πίεση που δημιουργείται από τις κουβέρτες με τις οποίες σκεπαζόμαστε βοηθά στην ανακούφιση προβλημάτων όπως ο χρόνιος πόνος, εκτός του ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

Ο ύπνος με κουβέρτα το καλοκαίρι έχει τα οφέλη του

Η χρήση της κουβέρτας έχει συσχετιστεί με τη βελτίωση προβλημάτων ψυχικής υγείας σε ενήλικες, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Επιπλέον, ερευνητές αναδημοσίευσαν μελέτη που υπογραμμίζει την ικανότητα που έχουν αυτές οι κουβέρτες να προσφέρουν ηρεμία και να διευκολύνουν τη σωματική χαλάρωση.

Ωστόσο, η χρήση τους δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ευεργετική για οποιονδήποτε, καθώς, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια δημοφιλή επιλογή μεταξύ των γονέων των οποίων τα παιδιά πάσχουν από ΔΕΠΥ, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι είναι χρήσιμες.

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