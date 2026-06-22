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Ο Philippe Starck επισκέπτεται για πρώτη φορά την Κύπρο για το YOO Limassol

 22.06.2026 - 10:42
Ο Philippe Starck επισκέπτεται για πρώτη φορά την Κύπρο για το YOO Limassol

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Κύπρος υποδέχθηκε δύο από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο του design και της ανάπτυξης ακινήτων.

Ο θρυλικός Γάλλος δημιουργός Philippe Starck και ο συνιδρυτής της YOO, John Hitchcox, επισκέφθηκαν το νησί για μια ξεχωριστή παρουσία που σηματοδότησε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το YOO Limassol. Με αφορμή την επίσκεψή τους, η ομάδα της Property Gallery και η Sarels E.P.C.M. φιλοξένησαν μια αποκλειστική συνάντηση με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο Sales Suite του έργου.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνέντευξη Τύπου σύντομα μετατράπηκε σε μια ουσιαστική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το μέλλον της σύγχρονης διαβίωσης, τη δύναμη του υποσυνείδητου και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Κύπρου, η οποία, όπως ανέφεραν οι ομιλητές, μοιάζει σήμερα να κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο χάρτη.

Ο Philippe Starck μοιράστηκε τις προσωπικές του εντυπώσεις από το νησί και εξήγησε γιατί η φιλοσοφία της YOO τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

«Έχω μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση εδώ. Η Κύπρος μοιάζει με το κέντρο των πάντων — το μέρος όπου ξεκινούν όλα. Υπάρχει μια μοναδική ενέργεια σε αυτό το νησί που δεν συναντάται πουθενά αλλού.»

Ο Starck εξήγησε ότι τα έργα της YOO σχεδιάζονται ως «κάθετα χωριά» — κοινότητες που ενθαρρύνουν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των κατοίκων τους.

«Όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν μισούνται. Ο ρόλος μας δεν είναι απλώς να δημιουργούμε κτίρια. Είναι να δημιουργούμε χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν καλύτερα.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στο όραμα και την αποφασιστικότητα της ομάδας της Property Gallery, υπογραμμίζοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια και την αφοσίωση που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του YOO Limassol.

Από την πλευρά του, ο John Hitchcox μίλησε για την πορεία των 30 χρόνων της YOO και για την εξέλιξη των branded residences διεθνώς.

«Ξεκινήσαμε με μια απλή ιδέα: τα σπίτια πρέπει να σχεδιάζονται από μέσα προς τα έξω, με επίκεντρο τους ανθρώπους που ζουν σε αυτά. Σήμερα, η ευεξία, η κοινότητα και η ποιότητα ζωής είναι εξίσου σημαντικές με την ίδια την αρχιτεκτονική.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ένα θέμα επανερχόταν διαρκώς: η αρμονία. Σύμφωνα με τον Starck, ο καλός σχεδιασμός δεν αφορά τη δημιουργία μιας πρόσκαιρης αίσθησης ομορφιάς, αλλά τη δημιουργία διαχρονικών χώρων που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων.

«Δεν υπάρχει ομορφιά χωρίς αρμονία. Η ευθύνη μας είναι να δημιουργούμε περιβάλλοντα που προσφέρουν άνεση, ευτυχία και νόημα.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια συμβολική τελετή, κατά την οποία ο Philippe Starck και ο John Hitchcox υπέγραψαν ένα αναμνηστικό τούβλο που θα αποτελέσει το θεμέλιο του μελλοντικού Clubhouse.

Ως φόρο τιμής στην κληρονομιά του νησιού αλλά και στη διαχρονικότητα του έργου, η Property Gallery ανακοίνωσε επίσης τη φύτευση μιας νεαρής ελιάς στον χώρο του Clubhouse — ενός δέντρου που προορίζεται να ζήσει για εκατοντάδες χρόνια, συμβολίζοντας τη μακρόχρονη παρακαταθήκη που φιλοδοξεί να αφήσει το YOO Limassol.

Η επίσκεψη των Philippe Starck και John Hitchcox αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για το YOO Limassol, ενισχύοντας το όραμα του έργου να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης στην Κύπρο μέσα από τον σχεδιασμό, την κοινότητα και μια βαθιά ανθρωποκεντρική φιλοσοφία.

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