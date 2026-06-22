Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης - Οι διεθνείς παραγωγές, οι Άγριες Μέλισσες και το θέατρο

Την είδηση του θανάτου του, ανακοίνωσε, ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι αποχώρησε από την ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο» έγραψε ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης».

«Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες, την Ηλέκτρα και το Κόκκινο Ποτάμι» ανέφερε και έκανε γνωστό ότι θα ταφεί στην πατρίδα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

Οι διεθνείς παραγωγές

Ο Παύλος Κουρτίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βούπερταλ της Γερμανίας, με έδρα την Αθήνα, το Βερολίνο και το Λίβερπουλ.

Ήταν πολύγλωσσος διεθνής Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τις ταινίες «Rembetis die Geisterjäger ZDF», «Alt Ledig Findet» ARD Degeto, «Klara» Warner Bros. Discovery - TVN, την ταινία «Καποδίστριας» και «Die Cooking Academy» ITV / Pro7.

Η «σφραγίδα» στην ελληνική τηλεόραση

Είχε εμφανιστεί στην ελληνική τηλεόραση σε διάφορες σειρές, ανάμεσα στις οποίες οι Άγριες Μέλισσες και η Ηλέκτρα.

Παράλληλα, είχε κάνει αφηγήσεις σε ηχητικά βιβλία των Νίκου Καζαντζάκη , Άρνε Νταλ, Ζοζεφίν Χερτ, ενώ εκπαιδεύτηκε επίσης ως χορευτής.

ΠΗΓΗ: cnn.gr