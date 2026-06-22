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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι βρήκαν οι αρχές στο σπίτι του 35χρονου: Οκταήμερη κράτηση για την υπόθεση των ναρκωτικών

 22.06.2026 - 12:33
Τι βρήκαν οι αρχές στο σπίτι του 35χρονου: Οκταήμερη κράτηση για την υπόθεση των ναρκωτικών

Ενώπιον Δικαστηρίου οδηγήθηκε ο 35χρονος που συνελήφθη στη Λευκωσία σε σχέση με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας οπιούχων ναρκωτικών, με το Δικαστήριο να εκδίδει διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησής του για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών από την ΥΚΑΝ, μέλη της οποίας διενήργησαν έρευνα στην οικία του υπόπτου. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 54 αεροστεγώς κλειστές συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας του φυτού Μύκων η Υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους δέκα κιλών.

Ακολούθησαν περαιτέρω εξετάσεις, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν ακόμη δύο νάιλον σακούλια με αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, βάρους 100 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα μπεζ σκόνης βάρους 15 γραμμαρίων, η οποία παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις.

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Παράλληλα, από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος φέρεται να διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022.

Οι εξετάσεις της ΥΚΑΝ συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

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