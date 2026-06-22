Αφθώδης πυρετός: Καθοριστική εβδομάδα για επόμενα βήματα - Στο τραπέζι η αύξηση στο κονδύλι αποζημιώσεων

Εξάλλου, την εκτίμηση ότι η εβδομάδα αυτή μπορεί να είναι καθοριστική για να προωθηθούν κάποιες από τις χαλαρώσεις που έχουν ζητήσει οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες αφορούν – μεταξύ άλλων – τη βόσκηση των ζώων και τη μεταφορά ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, εξέφρασε στο ΚΥΠΕ και ο Κυριάκος Καϊλάς, Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου. Ο ίδιος εξέφρασε, επίσης, την προσδοκία ότι, εφόσον συνεχιστεί η εικόνα σταθεροποίησης, τον ερχόμενο Αύγουστο θα μπορεί να γίνει και η πειραματική τοποθέτηση υγιών ζώων σε μονάδες, ώστε να φανεί αν θα επηρεαστούν από τον ιό.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ανέφερε ότι η συμβουλευτική επιτροπή για τον αφθώδη πυρετό αναμένεται να συνεδριάσει περί τα τέλη της εβδομάδας. Ερωτηθείς κατά πόσο θα δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα για χαλαρώσεις, ο κ. Γρηγορίου εξήγησε πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως οι αρμόδιες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης της κρίσης αυτής, αναμένεται να τοποθετηθούν στη βάση και της εικόνας που έχει διαμορφωθεί.

Από την πλευρά του ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε ότι θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος επιδημιολογικής επιτήρησης, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί το ερχόμενο Φθινόπωρο, ώστε να συμπληρωθεί και η επιδημιολογική εικόνα, με δειγματοληψία και έλεγχο των αντισωμάτων από τους εμβολιασμούς. Εξήγησε ότι κατά την πορεία εξέλιξης της επιδημιολογικής επιτήρησης, και αφού ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος των ελέγχων, θα μπορούν σταδιακά να προωθούνται και χαλαρώσεις στα μέτρα που εφαρμόζονται για ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού.

Το Υπουργείο Γεωργίας επεξεργάζεται την απόδοση επιπρόσθετου 15% σε κονδύλι αποζημιώσεων

Το Υπουργείο Γεωργίας, σε συνεργασία και συνεννόηση τόσο με την Έφορο Κρατικών Επενδύσεων και υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, εργάζεται για να μπορέσει να αποδοθεί επιπρόσθετο 15% στο κονδύλι των αποζημιώσεων. Το επιπρόσθετο αυτό ποσό, το οποίο εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έτυχε θετικής υποδοχής από τις αγροτικές οργανώσεις, κάτι που επισήμανε στο ΚΥΠΕ και ο κ. Καϊλάς, αυξάνει το ποσό που υπολογίστηκε βάσει των προνοιών του κανονισμού της ΕΕ και της αγοραίας τιμής των ζώων.

Για τον λόγο αυτό, εξήγησε στο ΚΥΠΕ ο κ. Γρηγορίου, θα πρέπει το Υπουργείο να επεξεργαστεί την απόδοση του επιπρόσθετου ποσού, ώστε αυτή να γίνει σε πλαίσιο νομιμότητας.

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε, ακόμα, ότι έχει ζητηθεί γνωμάτευση από τη νομική υπηρεσία για τις περιπτώσεις των δικαιούχων κτηνοτρόφου όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα για την απόδοση των αποζημιώσεων, σημειώνοντας ότι αναμένεται η καθοδήγησή της εντός των ημερών, για να διευκρινιστεί πως μπορούν να προχωρήσουν με την καταβολή των ποσών.

Συνάντηση διακρατικής Ομάδας Εργασίας Ελλάδας – Κύπρου για την επιζωοτία του αφθώδους πυρετού

Σε επικοινωνία και συντονισμό βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές Κύπρου και Ελλάδας για την επιζωοτία του αφθώδους πυρετού, στο πλαίσιο της διακρατικής Ομάδας Εργασίας Ελλάδας – Κύπρου, που συγκρατήθηκε με οδηγίες των αρμόδιων Υπουργών των δύο χωρών, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου στις αρχές του περασμένου μήνα στη Λευκωσία.

Η συνάντηση της Ομάδας, της οποίας είναι επικεφαλής ο κ. Γρηγορίου και ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και ήταν «χρήσιμη και παραγωγική», σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Γρηγορίου, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφόρησης για την επιδημιολογική κατάσταση σε Κύπρο και Ελλάδα.

Ο κ. Γρηγορίου είπε, ακόμα, ότι στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ζητήθηκε ενημέρωση από την Κύπρο για τη διαδικασία των εμβολιασμών και των ελέγχων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της νόσου. Συμφωνήθηκε ότι οι δύο πλευρές θα παραμείνουν σε επαφή και ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση τον Ιούλιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ