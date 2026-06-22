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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο

 22.06.2026 - 18:05
ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο

Για κίνδυνο τραυματισμών από συγκεκριμένα οχήματα προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 24η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Συγκεκριμένα, προειδοποιεί για το επιβατικό αυτοκίνητο DS, για τα μοντέλα DS4 V2 (14.12.2022 - 09.02.2026) και DS8 (27.03.2025 - 28.10.2025), για το επιβατικό αυτοκίνητο Hyundai I20 (GB) (18.08.2015 - 21.09.2020), για το επιβατικό αυτοκίνητο Bmw iX3 (18.12.2025 - 08.05.2026), για το επιβατικό αυτοκίνητο Jagua, για τα μοντέλα F-PACE, XE, XF (07.01.2015 - 29.04.2017) και για τα επιβατικά αυτοκίνητα Peugeot, μοντέλα 3008 V3 (09.10.2023 - 09.07.2025), 308 V3 (01.11.2023 - 12.02.2026), 408 (03.11.2023 - 09.02.2026), και 5008 V3 (05.12.2023 - 10.07.2025).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων εξετάζεται και με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Όσον αφορά εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, το ΤΟΜ καλεί το κοινό να σταματήσει να τα χρησιμοποιεί και να τα επιστρέψει αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχει προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, το ΤΟΜ καλεί τους καταναλωτές να υποβάλουν γραπτώς το παράπονό τους, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

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