«Κράτος Μαφία»: Πλήθος κόσμου στη διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία - «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» - Δείτε φωτογραφίες

Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από το ΑΚΕΛ σε συνεργασία με το VOLT, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την άμεση παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη.

Παράλληλα, οι διοργανωτές αξιώνουν την ανεξάρτητη διερεύνηση των αδικημάτων που καταγράφονται στο πόρισμα, την προσαγωγή των υπόπτων ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς και τη λογοδοσία και τιμωρία όσων κριθούν υπεύθυνοι.

Όπως αναφέρουν, στόχος της κινητοποίησης είναι επίσης η ενίσχυση των θεσμών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος δικαίου.

Ξεχωριστή θέση στη διαμαρτυρία είχαν τα πανό και τα συνθήματα των συγκεντρωμένων. Σε ένα από τα πανό που αναρτήθηκαν έξω από τη Νομική Υπηρεσία αναγραφόταν η φράση «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των διαδηλωτών για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Δείτε φωτογραφίες: