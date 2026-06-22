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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Μοναδικός στόχος η επιστροφή στην εξουσία το 2028»

 22.06.2026 - 18:33
Πυρά ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Μοναδικός στόχος η επιστροφή στην εξουσία το 2028»

Σφοδρή κριτική κατά του ΑΚΕΛ ασκεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς έχει ως μοναδικό στόχο την επιστροφή του στην εξουσία το 2028.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι σε μια περίοδο κατά την οποία διαφαίνεται το ενδεχόμενο σύγκλησης νέας διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, απαιτούνται υπευθυνότητα, ενότητα και συντονισμός ενεργειών από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Όπως σημειώνει, αυτή ήταν η θέση που κατέθεσε στο Εθνικό Συμβούλιο και προς αυτή την κατεύθυνση προτίθεται να κινηθεί, με στόχο την προώθηση των επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κυπριακό.

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι υιοθετεί ακραία ρητορική και διχαστική συμπεριφορά, κάνοντας λόγο για «παραληρήματα», «υστερίες» και έλλειψη σεβασμού προς τους θεσμούς και τις διαδικασίες του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την ίδια τακτική, υπογραμμίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος στη σταθερότητα, τη νηφαλιότητα, τη θεσμική συνεργασία και τον σεβασμό των διαδικασιών.

Καταλήγοντας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι μόνο μέσα από την ενότητα, την υπευθυνότητα και την προσήλωση στους θεσμούς μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που αναμένουν οι πολίτες.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

«Είναι πέραν από προφανές ότι δεν απασχολεί τίποτε άλλο πλέον το ΑΚΕΛ εκτός από την αδίσταχτη φιλοδοξία του για να επανέλθει στην εξουσία το 2028.

Στην παρούσα φάση που ενδέχεται η σύγκληση μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης από τον ΓΓ του ΟΗΕ, με σκοπό την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το κυπριακό, απαιτείται υπευθυνότητα, μέγιστη ενότητα, συντονισμός ενεργειών και προσήλωση στους στόχους της πλευράς μας.

Αυτή ήταν η θέση μας στο Εθνικό Συμβούλιο και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Αντί αυτού όμως, το ΑΚΕΛ σχεδόν κάθε βδομάδα επιδίδεται από παραλήρημα σε παραλήρημα, καταφεύγοντας σε ακραίο λόγο, υστερίες και διχαστική συμπεριφορά. Χωρίς σεβασμό στους κανόνες του κράτους δικαίου και στις συντεταγμένες θεσμικές διαδικασίες.

Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο του ΑΚΕΛ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στη σταθερότητα, τη νηφαλιότητα, τη θεσμική συνεργασία και την ηρεμία στον τόπο, με σεβασμό στα πορίσματα και τις διαδικασίες. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε όσα σημαντικά αναμένουν από εμάς οι πολίτες».

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