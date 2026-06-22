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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κτηνιατρικές: Εγκαινίασαν ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αφθώδους πυρετού

 22.06.2026 - 18:31
Κτηνιατρικές: Εγκαινίασαν ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αφθώδους πυρετού

Την έναρξη λειτουργίας «Πλατφόρμας Διαχείρισης Αφθώδους Πυρετού (FMD)», ενός νέου ψηφιακού εργαλείου για την ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση αδειών διακίνησης ανθρώπων, ζώων και προϊόντων που επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο των διαταγμάτων για τον αφθώδη πυρετό, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://fmd.moa.gov.cy και τίθεται σε άμεση λειτουργία.

Μέχρι σήμερα, η έκδοση αδειών διακίνησης πραγματοποιείτο μέσω έντυπων διαδικασιών και μεμονωμένης διαχείρισης των αιτημάτων. 

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Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για έκδοση αδειών μετακίνησης (ζώων, προϊόντων, κτηνοτρόφων, γεωργών, κτηνιάτρων και άλλων επαγγελματιών), σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα να λαμβάνουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις με ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, διευκολύνοντας τόσο τους χρήστες όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζεται.

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδονται άδειες τόσο για μετακινήσεις σε παγκύπρια βάση (π.χ. μεταφορά ζώων ή προϊόντων – κατά το πρότυπου του παλαιού εντύπου VET 3007) όσο και ειδικές μετακινήσεις εντός περιοχών όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα, όπως μετακινήσεις κτηνοτρόφων, χειριστών ζώων, κτηνιάτρων, γεωργών, κατοίκων και άλλων επαγγελματιών.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ελέγχου διευκολύνεται μέσω της εφαρμογής QR code, η οποία επιτρέπει την άμεση επαλήθευση των αδειών από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία ελέγχου, αλλά και εντός του οδικού δικτύου συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των ελέγχων και στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. 

Παράλληλα, τονίζεται ότι «ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας, περιορίζεται ο χρόνος αναμονής και διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διευκολύνοντας τον συντονισμό στο πεδίο».

«Το σύστημα αντικαθιστά τη διαδικασία έκδοσης έντυπων αδειών και συμβάλλει στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των μετακινήσεων προσώπων, ζώων και προϊόντων, από το σημείο εκκίνησης έως και το σημείο προορισμού, περιλαμβανομένων των σημείων ελέγχου και απολύμανσης, καθιστώντας επίσης δυνατή την παρακολούθηση της πορείας του οχήματος που μεταφέρει προϊόντα (ζωοτροφές, γάλα, και ζώα σε όλο το οδικό δίκτυο και των ανθρώπων κατά τη μετακίνησή τους με τα οχήματά τους εντός των καθορισμένων ζωνών», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν σε συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, των γεωργών και των πολιτών.

Για σκοπούς ομαλής εφαρμογής της πλατφόρμας, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και εκπαίδευση των χρηστών από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ», ενώ θα συνεχιστεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης όπου απαιτείται.

«Πέραν της διαχείρισης της παρούσας κατάστασης, η πλατφόρμα αποτελεί σημαντική επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δημιουργώντας τις βάσεις για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας των ζώων. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να εξελίσσεται με την προσθήκη νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών», επισημαίνεται.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχει ήδη αναπτυχθεί και τεθεί σε λειτουργία διαδραστικός χάρτης, μέσω του οποίου παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης και τα σημεία απολύμανσης, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και διευκολύνοντας τη συμμόρφωση με τα εφαρμοζόμενα μέτρα. Το εργαλείο αυτό παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, διευκολύνει τη συμμόρφωση με τα εφαρμοζόμενα μέτρα και ενισχύει τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν για πληροφορίες ή τεχνικά ζητήματα στο τηλέφωνο 22805252 (ώρες εργασίας), ενώ σχόλια και εισηγήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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