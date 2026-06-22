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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δρουσιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Έτσι κατέρρευσε το αφήγημα Αναστασιάδη περί συκοφάντη»

 22.06.2026 - 19:30
Δρουσιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Έτσι κατέρρευσε το αφήγημα Αναστασιάδη περί συκοφάντη»

Σκληρή κριτική σε Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία ασκεί ο ερευνητής δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση πορίσματος για το «Κράτος Μαφία».

Ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι το πόρισμα, έκτασης περίπου 3.000 σελίδων, δημοσιοποιήθηκε μόνο εν μέρει, επισημαίνοντας ότι στο πλήρες κείμενο περιλαμβάνεται μεγάλος όγκος στοιχείων που, όπως υποστηρίζει, ενδέχεται να αναδείξουν περαιτέρω ποινικές ή πολιτικές ευθύνες, σημειώνοντας πως, «Έτσι κατέρρευσε το αφήγημα Αναστασιάδη περί συκοφάντη».

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βασικά ευρήματα και καταγγελίες για θεσμικές πρακτικές και πολιτικές ευθύνες έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τα βιβλία του «Η Συμμορία» (2020) και «Κράτος Μαφία» (2022), χωρίς –όπως υποστηρίζει– να υπάρξει ουσιαστική διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο κ. Δρουσιώτης κατηγορεί τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία ότι δεν προχώρησαν σε έρευνες επί των καταγγελιών που περιλαμβάνονται στα έργα του, ενώ κάνει λόγο για θεσμικές σχέσεις εξάρτησης και συγκάλυψης, όπως αναφέρει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε υποθέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, σχετίζονται με καταχρηστικές πρακτικές, πολιτικές παρεμβάσεις και οικονομικές συναλλαγές, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– επιβεβαιώνονται ή ενισχύονται από το περιεχόμενο του πορίσματος.

Παράλληλα, αναφέρεται σε επιμέρους υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα, μεταξύ των οποίων και ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση πολιτικών προσώπων, τραπεζικές συναλλαγές και σχέσεις επιχειρηματικών και πολιτικών κύκλων.

Ο κ. Δρουσιώτης καταλήγει ότι τα ευρήματα που παρουσιάζονται ενισχύουν, όπως υποστηρίζει, τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει στα βιβλία του, τονίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες αυτές παραμένει ανοιχτή.

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