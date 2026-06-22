Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦειδίας Παναγιώτου: Πώς απαντά στην κριτική για το ταξίδι του μέλιτος - «Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο» - Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: Πώς απαντά στην κριτική για το ταξίδι του μέλιτος - «Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο» - Δείτε βίντεο

 22.06.2026 - 19:37
Φειδίας Παναγιώτου: Πώς απαντά στην κριτική για το ταξίδι του μέλιτος - «Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο» - Δείτε βίντεο

Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για το ταξίδι του μέλιτος με τη σύζυγό του, Στυλιάνα Αβερκίου, έδωσε μέσω βίντεο ο πρόεδρος του κινήματος, Άμεση Δημοκρατία και ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ταξίδι αποτέλεσε δώρο γάμου, προσθέτοντας ότι είχε την ευκαιρία να περάσει ποιοτικό χρόνο με τη σύζυγό του, μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.

«Περάσαμε πολύ ωραία και πέρασα χρόνο με τη γυναίκα μου, η οποία μου έλειψε πολύ, αφού για πέντε με έξι μήνες δεν ήμασταν ιδιαίτερα μαζί λόγω των ευρωεκλογών και των υποχρεώσεων που ακολούθησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυο τους απόλαυσαν τον χρόνο που πέρασαν μαζί και ότι η σχέση τους είναι σήμερα πιο δυνατή από ποτέ.

«Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο και είμαστε πιο αγαπημένοι από ποτέ», δήλωσε.

Στο ίδιο βίντεο, ο ευρωβουλευτής απηύθυνε ερώτημα και προς τους βουλευτές του κόμματός του, ζητώντας να αναφέρουν πού είχαν επιλέξει να περάσουν τον δικό τους μήνα του μέλιτος.

Δείτε το βίντεο: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πώς απαντά στην κριτική για το ταξίδι του μέλιτος - «Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο» - Δείτε βίντεο
Πέθανε η Ειρήνη Κουρουκλάρη: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο
Νεό τροχαίο: Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα - Δείτε φωτογραφία - βίντεο
Στις φλόγες βαν στη Λεμεσό: Ακούστηκαν εκρήξεις πριν φτάσει η Πυροσβεστική - Βίντεο από το σημείο
«Τον σκότωσα γιατί με πρόσβαλε»: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 22χρονου φοιτητή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δρουσιώτης για «Κράτος Μαφία»: «Έτσι κατέρρευσε το αφήγημα Αναστασιάδη περί συκοφάντη»

 22.06.2026 - 19:30
Επόμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: «Δεν θα επιτρέψουμε νέα απογοήτευση στο Κυπριακό»

 22.06.2026 - 19:45
Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Η ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έστειλε σαφή μηνύματα τόσο για τις επιδιώξεις της ελληνοκυπριακής πλευράς όσο και για τα όρια των διαπραγματεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

  •  22.06.2026 - 12:53
Εθνικό Συμβούλιο: Μηνύματα στήριξης στον ΠτΔ, επιφυλάξεις και διαφωνίες από τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Κυπριακό - Δείτε βίντεο

Εθνικό Συμβούλιο: Μηνύματα στήριξης στον ΠτΔ, επιφυλάξεις και διαφωνίες από τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Κυπριακό - Δείτε βίντεο

  •  22.06.2026 - 13:07
«Κράτος Μαφία»: Πλήθος κόσμου στη διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία - «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» - Δείτε φωτογραφίες

«Κράτος Μαφία»: Πλήθος κόσμου στη διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία - «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.06.2026 - 18:45
Πυρά ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Μοναδικός στόχος η επιστροφή στην εξουσία το 2028»

Πυρά ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Μοναδικός στόχος η επιστροφή στην εξουσία το 2028»

  •  22.06.2026 - 18:33
Αφθώδης πυρετός: Καθοριστική εβδομάδα για επόμενα βήματα - Στο τραπέζι η αύξηση στο κονδύλι αποζημιώσεων

Αφθώδης πυρετός: Καθοριστική εβδομάδα για επόμενα βήματα - Στο τραπέζι η αύξηση στο κονδύλι αποζημιώσεων

  •  22.06.2026 - 18:17
Chevron: Στην τελική ευθεία για το «Αφροδίτη» – Το πλάνο για την πλωτή μονάδα και οι εξαγωγές στην Αίγυπτο

Chevron: Στην τελική ευθεία για το «Αφροδίτη» – Το πλάνο για την πλωτή μονάδα και οι εξαγωγές στην Αίγυπτο

  •  22.06.2026 - 16:10
ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο

ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο

  •  22.06.2026 - 18:05
Επεισόδιο με μεθυσμένη τουρίστρια: Επιτέθηκε και δάγκωσε αστυνομικό στον σταθμό - Προκάλεσε αναστάτωση

Επεισόδιο με μεθυσμένη τουρίστρια: Επιτέθηκε και δάγκωσε αστυνομικό στον σταθμό - Προκάλεσε αναστάτωση

  •  22.06.2026 - 19:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα