Φειδίας Παναγιώτου: Πώς απαντά στην κριτική για το ταξίδι του μέλιτος - «Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο» - Δείτε βίντεο

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ταξίδι αποτέλεσε δώρο γάμου, προσθέτοντας ότι είχε την ευκαιρία να περάσει ποιοτικό χρόνο με τη σύζυγό του, μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.

«Περάσαμε πολύ ωραία και πέρασα χρόνο με τη γυναίκα μου, η οποία μου έλειψε πολύ, αφού για πέντε με έξι μήνες δεν ήμασταν ιδιαίτερα μαζί λόγω των ευρωεκλογών και των υποχρεώσεων που ακολούθησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυο τους απόλαυσαν τον χρόνο που πέρασαν μαζί και ότι η σχέση τους είναι σήμερα πιο δυνατή από ποτέ.

«Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο και είμαστε πιο αγαπημένοι από ποτέ», δήλωσε.

Στο ίδιο βίντεο, ο ευρωβουλευτής απηύθυνε ερώτημα και προς τους βουλευτές του κόμματός του, ζητώντας να αναφέρουν πού είχαν επιλέξει να περάσουν τον δικό τους μήνα του μέλιτος.

Δείτε το βίντεο: