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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: «Δεν θα επιτρέψουμε νέα απογοήτευση στο Κυπριακό»

 22.06.2026 - 19:45
Έρχιουρμαν: «Δεν θα επιτρέψουμε νέα απογοήτευση στο Κυπριακό»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα επιτρέψει μια νέα απογοήτευση στο Κυπριακό κατά την επόμενη περίοδο, όπως συνέβη το 2004 και το 2017, αναφέροντας παράλληλα ότι δεν θα εμπλακεί σε μια διαδικασία ανοικτού τέλους «που στο τέλος θα μας γυρίσει πίσω στην αρχή».

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για ανάληψη νέας πρωτοβουλίας. «Η βούληση για λύση που έχει αποδείξει επανειλημμένα ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ξεκάθαρη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις εντεινόμενες συζητήσεις στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας υποστήριξε ότι σημαντικό μέρος αυτών είναι «εντελώς αβάσιμο και ανυπόστατο». «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να παίξουμε παιχνίδια μέσω των μέσων ενημέρωσης. Είμαστε ήρεμοι, ψύχραιμοι, υπομονετικοί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μεταφέρουν σταθερά και με συνέπεια τις θέσεις τους σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε ό,τι αφορά τις ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «ούτε καν για αποδοχή, δεν υπάρχει τίποτα που να έχει φτάσει στην ωριμότητα και τη σημασία που να απαιτεί δημόσια συζήτηση». 

Είπε δε ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία «5+1», τον τελικό λόγο έχουν οι δύο πλευρές και οι τρεις εγγυήτριες χώρες. «Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι υποκείμενο στη λύση αυτού του προβλήματος και όταν προκύψει οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση, θα ενημερωθεί έγκαιρα, σωστά και χωρίς παραμορφώσεις», κατέληξε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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