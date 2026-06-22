Επεισόδιο με μεθυσμένη τουρίστρια: Επιτέθηκε και δάγκωσε αστυνομικό στον σταθμό - Προκάλεσε αναστάτωση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της Δύναμης, μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν γυναίκα με εμφανή σημάδια μέθης να κάθεται στο πεζοδρόμιο. Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, η γυναίκα δεν έδειχνε να αντιλαμβάνεται πλήρως την κατάσταση και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό σταθμό για εξακρίβωση στοιχείων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 40χρονη τουρίστρια.

Κατά τη διάρκεια παραμονής της στον αστυνομικό σταθμό και ενώ επιχειρείτο να ηρεμήσει, η 40χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό, σπρώχνοντάς τον και δαγκώνοντάς τον στο αριστερό χέρι.

Η γυναίκα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε εξετάστηκε από ιατρό και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα.