ΠτΔ: «Ενδεχομένως νέο Εθνικό Συμβούλιο στις αρχές Ιουλίου - Δεν επηρεάζει τις προσπάθειες στο Κυπριακό η παραίτηση Στάρμερ»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Πανεπιστημιούπολη, και ερωτηθείς για τη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί για πρώτη φορά υπό τη νέα του σύνθεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσα για τις τελευταίες εξελίξεις, θα είμαστε σε διαρκή επαφή.

Ενδεχομένως, να προκύψει ανάγκη στις αρχές Ιουλίου να ξανασυναντηθούμε, βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές διεργασίες και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διεργασίες θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Αυτά συζητήσαμε, ενημέρωσα, άκουσα κάποιες απόψεις και προχωρούμε».

Ερωτηθείς αν η παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Κρι Στάρμερ θα επηρεάσει τις διεργασίες για το Κυπριακό αφού η Βρετανία είναι μία εκ των εγγυητριών δυνάμεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επηρεάζει την εν εξελίξει προσπάθεια».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα επισκεπτόταν τη Βρετανία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προτεραιότητα είναι η Νέα Υόρκη, ο ΓΓ των ΗΕ, οι Βρυξέλλες, η Ελλάδα και η Τουρκία και φυσικά η Κύπρος. Άρα, δεν επηρεάζει και δεν εκτιμώ ότι θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο. Εξάλλου, να θυμίσω ότι σε σχέση με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και τους στόχους που έχουν τεθεί, ότι η αλλαγή Πρωθυπουργού και κατ΄επέκταση της Κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται τον Σεπτέμβριο».