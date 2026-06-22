Αγόρι 2 ετών στην Ρόδο έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου

Το μικρό παιδί, τραυματίστηκε όταν έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι το παιδί υπέστη κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος και το μεγάλο ύψος της πτώσης, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Το 2χρονο νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα πρώτα στοιχεία για την εξέλιξη της υγείας του είναι ενθαρρυντικά και το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, ωστόσο η έκβαση μέχρι στιγμής θεωρείται ιδιαίτερα θετική, δεδομένων των συνθηκών και του ύψους από το οποίο έπεσε το παιδί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα