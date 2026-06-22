Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή: Πως οδηγήθηκαν στον δράστη- Το αρρωστημένο σχέδιο «απαγωγής»

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την κράτηση του για οκταήμερη κράτηση του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, για εννέα ημέρες ο άτυχος φοιτητής αγνοείτο χωρίς κανένα ίχνος ζωής. Την καταγγελία έκανε συγκάτοικός του, όταν ο πατέρας του θύματος έλαβε μηνύματα από το κινητό του παιδιού του.

«Σε παρακαλώ σώσε με, αλλιώς θα με σκοτώσουν».

Λίγα λεπτά αργότερα και ενώ ο δράστης είχε ήδη δολοφονήσει το θύμα έστειλε νέο γραπτό μήνυμα στον πατέρα από το κινητό του άτυχου νεαρού.

«Εάν θέλεις να σώσεις τον υιό σου, θα πρέπει να πληρώσεις το χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ μέχρι την Κυριακή, εάν δεν μπορείς να μου τα δώσεις δεν θα ξαναδείς τον υιό σου, θα του βγάλω το νεφρό και θα τον πουλήσω. Εάν το πεις σε κάποιον, δεν θα μπορείς να δεις το πρόσωπο του».

Με τον πατέρα να εκλιπαρεί να αποδείξουν ότι το παιδί του είναι ζωντανό.

«Έχουμε λάβει το μήνυμά σας. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη κατάσταση και να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Σας παρακαλώ μην τον βλάψετε. Χρειαζόμαστε να μάθουμε ότι είναι ασφαλής. Σας παρακαλώ στείλτε φωτογραφία του ή ας μας στείλει ένα ηχητικό μήνυμα. Συνεργαζόμαστε, όμως χρειαζόμαστε χρόνο».

Το κίνητρο

Κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να ήταν τα χρήματα, καθώς ο ύποπτος φέρεται να ομολόγησε ότι επέλεξε το θύμα λόγω της εύπορης οικογενειακής του κατάστασης. Ενώ θύμωσε – όπως ισχυρίζεται – όταν τον αποκάλεσε φτωχό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, δράστης και θύμα γνωρίστηκαν σε λεωφορείο λίγες ημέρες πριν τη στυγερή δολοφονία, όπου όπως ανέφερε ο δράστης, μετά από λεκτικό επεισόδιο, τον είχε προσβάλει.

«Έδωσε κάποιους ισχυρισμούς και ακολούθως προχώρησε σε ομολογία. Από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία βρισκόταν σε εγρήγορση, καθημερινώς 24 ώρες οι ανακριτές έκαναν προσπάθειες. Παρά τα εμπόδια, υπήρξε αποτέλεσμα».

Βύρωνας Βύρωνος – Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και συνεργός.

Το έγκλημα

Στις 9 Ιουνίου, ο δράστης αγόρασε μαχαίρι από υπεραγορά. Δύο ημέρες μετά, επικοινώνησε με το θύμα με πρόσχημα ότι του βρήκε δουλειά. Την ίδια νύχτα συναντήθηκαν στην Κοφίνου, τον μαχαίρωσε και τον στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Μετά πήρε το κινητό του τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον πατέρα του στην Ελλάδα απαιτώντας λύτρα.

Η Αστυνομία οδηγήθηκε στον δράστη μέσω της κάρτας του κινητού του θύματος την οποία τοποθέτησε ο ύποπτος σε άλλη συσκευή.

Ο καθ’ ομολογία δολοφόνος βρισκόταν στο πρόγραμμα εθελούσιου επαναπατρισμού και στις 16 του μηνός θα επέστρεφε στην χώρα του μαζί με άλλους ομοεθνείς του. Ωστόσο δεν παρουσιάστηκε και έχασε την πτήση του.

H σορός εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το Κέντρο Φιλοξενίας Κοφίνου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του προήλθε από πέντε χτυπήματα από μαχαίρι και δια στραγγαλισμού.

O Εμόν είχε έρθει στην Κύπρο για σπουδές σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Λάρνακα.

Δείτε το ρεπορτάζ: