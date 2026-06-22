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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Τον σκότωσα γιατί με πρόσβαλε»: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 22χρονου φοιτητή

 22.06.2026 - 13:01
«Τον σκότωσα γιατί με πρόσβαλε»: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 22χρονου φοιτητή

Τον σκότωσε επειδή τον πρόσβαλε… - Υπό οκταήμερη κράτηση ο 22χρονος φερόμενος δράστης της στυγερής δολοφονίας του φοιτητή από το Μπανγκλαντές – Τον μαχαίρωσε και μετέπειτα τον στραγγάλισε

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του 22χρονου φερόμενου δράστη της στυγερής δολοφονίας του νεαρού φοιτητή από το Μπανγκλαντές Shahruar Ahmed Emon. Εναντίον του υπόπτου, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε διέμενε παράνομα στην Κύπρο, διερευνάται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Ο 22χρονος συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το φόνο του ομοεθνή του, ο οποίος είχε φθάσει στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες για να σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Λάρνακας. Ο 22χρονος ύποπτος έδωσε κατάθεση – ομολογία στους εξεταστές της υπόθεσης, το περιεχόμενο της οποίας διερευνάται. Μετά άλλων, ισχυρίστηκε ότι γνώρισε το θύμα σε λεωφορείο λίγες μέρες πριν από την

εξαφάνισή του, στις 12 Ιουνίου, και πως ο 22χρονος φοιτητής κάτι του είπε που τον πρόσβαλε. Γι’ αυτό κι έστησε μία καλοστημένη παγίδα εις βάρος του για να τον σκοτώσει και μετέπειτα να ζητήσει λύτρα από την οικογένειά του. Η κυνική ομολογία του φερόμενου δράστη απλοποιεί τα πράγματα όσον αφορά το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, η οποία θεωρεί την υπόθεση πλήρως εξιχνιασθείσα, καθότι ο ύποπτος φαίνεται πως έδρασε μόνος του, χωρίς να έχει συνεργούς. Ο ύποπτος ομολόγησε ψυχρά ότι δολοφόνησε τον φοιτητή το βράδυ της ίδιας ημέρας που εξαφανίστηκε. Αρχικά τον μαχαίρωσε στον λαιμό και στην πλάτη και μετέπειτα τον στραγγάλισε. Στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του με χόρτα, πήρε το κινητό του θύματος και έστειλε τα μηνύματα που έλαβε ο πατέρας του, με τα οποία ζητούσε λύτρα και συγκεκριμένα το ποσό των 35 χιλιάδων ευρώ. Έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, η σορός βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε κατάσταση σήψης, σε κοντινή απόσταση

από το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών, στην Κοφίνου. Ο συλληφθείς παρέδωσε, επίσης, το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε τον 22χρονο καθώς και προσωπικά αντικείμενα του θύματος. Η Αστυνομία πιστεύει ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν οικονομικά και πιο συγκεκριμένα ο ύποπτος αποσκοπούσε στο να αποκομίσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο Shahruar Ahmed Emon είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της 12ης Ιουνίου, όταν είχε αναχωρήσει από το διαμέρισμά του στην Ορόκλινη με σκοπό να μεταβεί για πρώτη μέρα στην εργασία του, σε εργοστάσιο στην Κοφίνου. Το ίδιο βράδυ ένα πρόσωπο επικοινώνησε με τον πατέρα του θύματος, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, ζητώντας λύτρα για να απελευθερωθεί ο γιος του που είχε απαχθεί. Συγκλονισμένοι από την τραγική εξέλιξη εμφανίζονται οικείοι, φίλοι και συμπατριώτες του 22χρονου δολοφονηθέντα φοιτητή, οι οποίοι με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν τη θλίψη και την οργή τους για το τραγικό συμβάν, ζητώντας

ταυτόχρονα ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη. Να σημειωθεί, ότι μετά το πέρας του ανακριτικού έργου, ο 22χρονος αναμένεται να βρεθεί στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου, αντιμέτωπος με ποινή ισόβιας φυλάκισης, ποινή που προβλέπεται από τη νομοθεσία για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

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