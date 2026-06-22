Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Μετά τη σύσκεψη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντινος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τη νέα πλέον σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις και για τα όσα έχουν ακολουθήσει την τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που ήταν στις 23 Μαρτίου του 2026.

Από το τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Έρχιουερμνα, όπως είχαν ανακοινωθεί και τα αποτελέσματα αυτών, οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατά την εβδομάδα που βρισκόταν στη χώρα μας, όπως επίσης και οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτό το οποίο ήταν κοινή θεώρηση, και νομίζω αυτό έχει διαφανεί και μέσα από τις δηλώσεις που προηγήθηκαν, είναι η αναγνώριση από όλους μιας ανανεωμένης κινητικότητας στο Κυπριακό, ως αποτέλεσμα της νέας πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την πρωτοβουλία την είχε επικοινωνήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τον περασμένο Μάρτιο, σε συνάντηση που πραγματοποίησαν στις Βρυξέλλες, αφότου επέστρεψε ο Γενικός Γραμματέας από την Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Σε αυτό το σημείο είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Συναντήσεις γίνονται και επαφές σε κάθε επίπεδο, με στόχο τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης το συντομότερο δυνατόν, η οποία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου, από το σημείο που είχαν διακοπεί στην προηγούμενη διαπραγματευτική διαδικασία.

Η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου και η επανένωση της πατρίδας μας παραμένει ο ύψιστος εθνικός στόχος. Θα συνεχίσουμε, θα. Θα αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα, κάθε διπλωματικό παράθυρο, κάθε πρωτοβουλία η οποία αναλαμβάνεται, πόσω μάλλον από έναν Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης του Κυπριακού, είναι ο βασικός αρχιτέκτονας της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας και η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Και αυτήν ακριβώς την ευκαιρία θα την αξιοποιήσουμε και θα συμβάλουμε, όπως ακριβώς πράττει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, συνεχίζεται και θα ενταθεί. Έχει ήδη ενημερώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το πρόγραμμα επαφών της προσωπικής απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας εκ νέου, αφού ολοκληρώσει τις επαφές, για ένα νέο γύρο επαφών με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κ. Έρχιουρμαν και θα συγκληθεί εκ νέου βεβαίως το Εθνικό Συμβούλιο για ανταλλαγή απόψεων μετά και από αυτή τη συνάντηση της κας Ολγκίν.

Είναι θετικό το γεγονός ότι αυτή την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την έχουν χαιρετίσει όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές δυνάμεις. Είναι δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να είναι καθοριστικό, οι στιγμές μπορεί να είναι κρίσιμες και ως εκ τούτου αυτό το οποίο επιβάλλει η κρισιμότητα των στιγμών είναι ενότητα. Και η ενότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ταύτιση απόψεων. Σημαίνει όμως υπευθυνότητα, σημαίνει συντονισμός, σημαίνει κοινή στόχευση, σημαίνει κοινή θεώρηση, σημαίνει κοινή αποτίμηση τόσο των προκλήσεων, των δυσκολιών που σε καμία των περιπτώσεων δεν υποβαθμίζουμε, αλλά βεβαίως και του μεγάλου διακυβεύματος για τη χώρα μας. Η χώρα μας, έχει διαφανή και αυτή είναι κοινή αντίληψη, ότι ενισχύεται διεθνώς, διευρύνει συμμαχίες, αναβαθμίζεται και αυτή ακριβώς η αναβάθμιση, αυτή ακριβώς η ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, έχει ως κύριο στόχο μια και μόνο στόχευση, την επίλυση του κυπριακού προβλήματος». ¨

Ερωτηθείς αν είναι και το ΕΛΑΜ ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις που χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχω πει ότι οι στιγμές επιβάλλουν ενότητα και ενότητα δεν σημαίνει ταύτιση απόψεων. Με σεβασμό στις πολιτικές θέσεις, τις τοποθετήσεις κάθε πολιτικής δύναμης, οι οποίες εκφράζονται τόσο στο Εθνικό Συμβούλιο όσο και εκτός του Εθνικού Συμβουλίου, αυτό που έχει σημασία είναι οι τοποθετήσεις να είναι εποικοδομητικές ως προς την προσπάθεια που έχει αναλάβει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ενισχύσει, για να συμβάλει στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως υπήρχαν και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, όμως, δεν παύει να αναγνωρίζεται η κινητικότητα που διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα».

Ερωτηθείς ποιος ο στόχος μιας διευρυμένης συνάντησης, και αν αυτή θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών ή αν είναι απλά θα γίνει μια διευρυμένη διάσκεψη, για να φανεί ότι υπήρξε κινητικότητα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε καμία των περιπτώσεων, ποτέ δεν μπορούσε και δεν μπορεί και δεν πρόκειται να είναι αυτοσκοπός η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης απλά για να συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση. Ο στόχος της σύγκλησης της άτυπης διευρυμένης διάσκεψης είναι να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και δεν μπορεί να είναι άλλος ο στόχος, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση αυτής της διευρυμένης, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία και λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι είναι ο ίδιος ως Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία, υπό το πρίσμα και του χρονικού περιθωρίου που έχουμε μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα. Άρα, μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ο ίδιος ο ΓΓ στοχεύει στο να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό και αυτό ακριβώς είναι στο επίκεντρο, στον πυρήνα της συζήτησης για τη σύγκληση της επόμενης άτυπης».

Σε ερώτηση αν η κα Ολγκίν ενημέρωσε για τις επαφές της σε Άγκυρα και Αθήνα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουν γίνει κάποιες πρώτες επικοινωνίες. Βεβαίως, λεπτομερής ενημέρωση για το σύνολο των επαφών της, αφού επισκεφθεί και τις Βρυξέλλες, θα γίνει κατά τις μέρες, κατά την εβδομάδα που θα βρίσκεται στη χώρα μας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι συμμαχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας αποσταθεροποιούν την κατάσταση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε καμία των περιπτώσεων. Είναι κινήσεις, τις οποίες ως ένα πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα κράτος με μια πολυδιάστατη και εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, ως ένα κράτος το οποίο έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ πρόσφατα, μόλις πριν από λίγες μέρες, ως Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας τα εύσημα από όλους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από όλους τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτό που πράττουμε είναι να ενδυναμώνουμε το διπλωματικό μας αποτύπωμα. είναι να είμαστε ακόμη πιο χρήσιμοι σε μια διαταραγμένη γειτονιά, είναι να είμαστε ακόμη πιο ωφέλιμοι, επιτελώντας τον ανθρωπιστικό μας ρόλο. Και πραγματικά ελπίζουμε και πραγματικά στοχεύουμε όλοι οι γείτονές μας και πολύ περισσότερο η Τουρκία να αντιληφθεί αυτή τη χρησιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και με επιλεγμένο το Κυπριακό, να μπορέσει να κατανοήσει τις απεριόριστες δυνατότητες αυτής της περιοχής».

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι τα Ηνωμένα Έθνη σκοπεύουν να διαμορφώσουν πλαίσιο το οποίο να μπορεί να ικανοποιεί και το τουρκικό αφήγημα περί λύσης δύο κρατών και κυριαρχικής ισότητας, αλλά ταυτόχρονα και την επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς για λύση ομοσπονδίας, μέσω εποικοδομητικών ασαφειών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πριν από αρκετό καιρό, αλλά και πολύ πρόσφατα σε συνέντευξή του, έχει πει ότι ιδιαίτερα στο Κυπριακό δεν πρέπει να υπάρχουν, ούτε θα επιτρέψουμε να υπάρξουν, δημιουργικές ασάφειες. Ο λόγος είναι απλός γιατί ακριβώς το διακύβευμα είναι υψηλό και νομίζω ότι όποιος έχει την όποια ενασχόληση με το Κυπριακό, μπορεί να κατανοήσει ότι σε τόσο θεμελιώδη ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η δημιουργική ασάφεια που να συγχέεται η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία μαζί με τη συνομοσπονδία. Είμαστε σαφείς, είμαστε απόλυτοι, είμαστε κατηγορηματικοί και όταν λέω είμαστε, εννοώ σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τις πολλές τοποθετήσεις μας δεν συζητάμε οποιαδήποτε λύση άλλη εκτός αυτή που καθορίζεται με σαφήνεια σε όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όχι μόνο κατ’ όνομα, αλλά βεβαίως και στην ουσία αυτής της λύσης. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις θα είναι ακόμη περισσότερες. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του Κυπριακού. Επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου Χριστοδουλίδη να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και εδώ βρισκόμαστε στην προσπάθεια να καμφθεί αυτή η αδιαλλαξία και νομίζω ότι όλοι μπορούν να αντιληφθούν αυτή την κρισιμότητα. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί η άτυπη διευρυμένη, όπου θα διαφανεί η ειλικρινής πολιτική βούληση όλων των μερών. Εμείς επιδιώκουμε αυτή την άτυπη διευρυμένη εδώ και καιρό. Είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε ακόμη και αύριο στο τραπέζι του διαλόγου».

Σε άλλη ερώτηση ο Εκπρόσωπος είπε ότι στόχος των επαφών της κας Ολγκίν είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης και ως προς την πρακτική διευθέτηση αλλά και για να διαφανούν οι προθέσεις των μερών, που να δίνουν περιθώριο για ουσιαστικές εξελίξεις.

Πρόσθεσε ότι «Λευκωσία και Αθήνα, Αθήνα και Λευκωσία είμαστε πλήρως ταυτισμένοι και συντονισμένοι σε αυτό τον τομέα. Άρα, η κρισιμότητα των επαφών της κας Ολγκίν κυρίως εδράζεται στην επαφή και στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών».

Σε άλλη ερώτηση ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν έχει τεθεί άλλο ζήτημα πέραν του Κυπριακού στη σημερινή σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι η ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «ήταν ενδελεχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι για δύο εκ των πολιτικών δυνάμεων ήταν η πρώτη του συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να απαντήσει και σε κάποια ερωτήματα τα οποία είχαν θέσει, ιδιαίτερα τα δύο νέα μέλη. Όμως δεν έχει συζητηθεί οτιδήποτε άλλο».

Ερωτηθείς αν τέθηκε το θέμα των τουρκικών απειλών και της αντιφατικότητας τους έναντι της νέας πρωτοβουλίας του ΓΓ των ΗΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αυτό είχε τεθεί σε διάφορα σημεία της συζήτησης, σημειώνοντας ότι είναι ένα θέμα που δεν υποβαθμίζει η Κυβέρνηση, η οποία και το παρακολουθεί, και επισημαίνοντας ότι «σε καμία των περιπτώσεων τέτοιου είδους δηλώσεις και προσέγγιση δεν συμβάλλουν θετικά στο κλίμα που ο ίδιος ως Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει επικοινωνήσει ότι θέλει να δημιουργηθεί».