Εθνικό Συμβούλιο: Μηνύματα στήριξης στον ΠτΔ, επιφυλάξεις και διαφωνίες από τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Κυπριακό - Δείτε βίντεο

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε εφησυχασμός, χρειάζεται σκληρή δουλειά από όλους»

Σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει διορισμός ειδικού απεσταλμένου από πλευράς της ΕΕ και τονίζουμε ότι αυτή την ώρα δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε εφησυχασμός, χρειάζεται σκληρή δουλειά από όλους».

Στέφανος Στέφανου: Θα είμαστε σοφότεροι όταν η κ. Ολγκίν επιστρέψει στην Κύπρο για να μάθουμε τι άκουσε στις επαφές της

Θα είμαστε σοφότεροι όταν η κ. Ολγκίν επιστρέψει στην Κύπρο για να δούμε τι άκουσε και τι διημείφθη, ειδικά στις συναντήσεις που είχε στην Τουρκία. Εκεί βρίσκεται το βασικό κλειδί των προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, ως ΑΚΕΛ, εν όψη αυτής της κινητικότητας που υπάρχει στο Κυπριακό, οι θέσεις μας να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες αναφορικά το πώς εμείς προσεγγίζουμε την όλη διαδικασία.

Πρέπει συνεχώς να επαναλαμβάνουμε ότι θέλουμε συνέχεια των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, με τη διαφύλαξη των συγκλήσεων και την αξιοποίηση του πλαισίου που κατάθεσε ο Γενικός Γραμματέας στο Κραν Μοντανά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, εμείς πρέπει πάντοτε να επαναβεβαιώνουμε και να δηλώνουμε την πολιτική μας βούληση μέσα από αυτή την προσέγγιση να εμπλακούμε σε μία διαπραγμάτευση, συνεχίζοντας ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις και με στόχο σύντομα να φτάσουμε σε μία πρώτα στρατηγική συναντίληψη που θα σηματοδοτήσει τον αναπόδραστον δρόμο για να πετύχουμε μία συνολική λύση στο Κυπριακό. Άρα, το επόμενο διάστημα θεωρώ ότι με την ενημέρωση θα είμαστε πιο σοφοί.

Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Γενικός Γραμματέας, στον χρόνο που διαθέτει για να ολοκληρώσει τη θητεία του, ότι θα μπορέσει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά για να φτάσουμε σε στρατηγική συναντίληψη. Το βέβαιο είναι όμως ότι ο Γενικός Γραμματέας θέλει να αφήσει κάτι στον διάδοχό του, έτσι ώστε ο διάδοχός του, όποιος και αν είναι, να μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια και να φτάσουμε σε μία τέτοια λύση.

Νικόλας Παπαδόπουλος: Ελπίδα για διευρυμένη διάσκεψη ουσίας – Κάλεσμα σε κόμματα για πρωτοβουλίες εντός ΕΕ για άσκηση πίεσης στην Τουρκία

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε ο Γενικός Γραμματέας των HE να συγκαλέσει μία διευρυμένη διεθνή διάσκεψη, το συντομότερο, με την ελπίδα ότι αυτή η διάσκεψή θα είναι διάσκεψη ουσίας. Μία διάσκεψη που ελπίζουμε να ανακοινώσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στον συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΟΕΕ.

Η άποψή μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη, μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων που αφορούν τα ευρωτουρκικά, μπορεί και να πιέσει την Τουρκία και να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα, έτσι ώστε η τουρκική πλευρά να προσέλθει σε αυτές τις συζητήσεις με εποικοδομητική διάθεση και με την ελπίδα να υπαναχωρήσει από τις αδιάλλακτες θέσεις της που παρεμποδίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς, αλλά και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, οφείλουμε να λάβουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και να συνδυάσουμε όλοι μαζί τις προσπάθειες μας για να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό.

Χρίστος Χρίστου: Σταθερά ενάντια στη ΔΔΟ

Από πλευράς του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου έχουμε επαναλάβει την παλιά θέση μας ότι διαφωνούμε με λύσεις βασισμένες στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα θεωρούμε πως οποιασδήποτε νέες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκαθαριστούν από τώρα ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι είναι οι ξεκάθαροι στόχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόψει των συγκεκριμένων εξελίξεων. Είμαστε σε αναμονή για τις περεταίρω πρωτοβουλίες.

Φειδίας Παναγιώτου: Δεν έχουμε άποψη ακόμη στο Κυπριακό

Σε δηλώσεις του ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει θέση ακόμη για το Κυπριακό»

«Θα διαβουλευτούμε με τον κόσμο μας και θα αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας», κατέληξε.

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Θετική συγκυρία

Είναι μία θετική συγκυρία, ότι ο ΓΓ, μια προσωπικότητα που γνωρίζει πολύ καλά το Κυπριακό βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας και έχει τον θεσμικό ρόλο να λειτουργήσει ως καταλύτης για λύση του Κυπριακού. Εκφράσαμε επίσης τις απόψεις μας για τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη λύση του Κυπριακού.