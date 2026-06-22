Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγοί προσοχή: Μεγάλη διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία – Πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Μεγάλη διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία – Πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία

 22.06.2026 - 13:06
Οδηγοί προσοχή: Μεγάλη διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία – Πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία.

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή και θα προβαίνουν στις αναγκαίες τροχαίες και άλλες διευθετήσεις, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Το κοινό καλείται να επιδείξει την αναγκαία κατανόηση, να ακολουθεί τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να χρησιμοποιεί, όπου απαιτείται, εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας, να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι βρήκαν οι αρχές στο σπίτι του 35χρονου: Οκταήμερη κράτηση για την υπόθεση των ναρκωτικών
Πόσα κοστίζει να σπουδάσεις στο εξωτερικό; Οι πιο φθηνές και πιο ακριβές περιοχές – Ανησυχία για το κόστος διαβίωσης
Πρώτα καταιγίδες, μετά ζέστη: Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης - Οι διεθνείς παραγωγές, οι Άγριες Μέλισσες και το θέατρο
«Αδειάζουν τους κάδους και αφήνουν τα σκουπίδια πίσω»: Ξέσπασμα δημότη στην Έγκωμη για τους σκουπιδιάρηδες - Φωτογραφία
Νέα επιτυχία ΥΚΑΝ: Εντόπισαν 10 κιλά οπιούχων ναρκωτικών - Χειροπέδες σε 35χρονο - Τι βρήκαν στην οικία του - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εθνικό Συμβούλιο: Μηνύματα στήριξης στον ΠτΔ, επιφυλάξεις και διαφωνίες από τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Κυπριακό - Δείτε βίντεο

 22.06.2026 - 13:07
Επόμενο άρθρο

Οδυσσέας Mιχαηλίδης μετά το Εθνικό Συμβούλιο : «Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για λύση του Κυπριακού»

 22.06.2026 - 13:23
Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Η ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έστειλε σαφή μηνύματα τόσο για τις επιδιώξεις της ελληνοκυπριακής πλευράς όσο και για τα όρια των διαπραγματεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

  •  22.06.2026 - 12:53
Εθνικό Συμβούλιο: Μηνύματα στήριξης στον ΠτΔ, επιφυλάξεις και διαφωνίες από τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Κυπριακό - Δείτε βίντεο

Εθνικό Συμβούλιο: Μηνύματα στήριξης στον ΠτΔ, επιφυλάξεις και διαφωνίες από τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Κυπριακό - Δείτε βίντεο

  •  22.06.2026 - 13:07
Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία»: Παραδόθηκαν 3.000 σελίδες υλικού

Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία»: Παραδόθηκαν 3.000 σελίδες υλικού

  •  22.06.2026 - 13:27
«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 22χρονου φοιτητή – Τον μαχαίρωσε 5 φορές πριν τον στραγγαλίσει

«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 22χρονου φοιτητή – Τον μαχαίρωσε 5 φορές πριν τον στραγγαλίσει

  •  22.06.2026 - 14:19
Στάρμερ: «Άκουσα το κόμμα μου και παραιτούμαι» - «Ο αντικαταστάτης μου θα κληρονομήσει μια Βρετανία πιο δυνατή»

Στάρμερ: «Άκουσα το κόμμα μου και παραιτούμαι» - «Ο αντικαταστάτης μου θα κληρονομήσει μια Βρετανία πιο δυνατή»

  •  22.06.2026 - 11:42
Καραγιάννης: Ανησυχία για βακτήριο που ίσως μεταδίδεται πλέον από άνθρωπο σε άνθρωπο - Τι εξετάζουν οι επιστήμονες

Καραγιάννης: Ανησυχία για βακτήριο που ίσως μεταδίδεται πλέον από άνθρωπο σε άνθρωπο - Τι εξετάζουν οι επιστήμονες

  •  22.06.2026 - 08:27
Πρώτα καταιγίδες, μετά ζέστη: Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Πρώτα καταιγίδες, μετά ζέστη: Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

  •  22.06.2026 - 11:29
Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης - Οι διεθνείς παραγωγές, οι Άγριες Μέλισσες και το θέατρο

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης - Οι διεθνείς παραγωγές, οι Άγριες Μέλισσες και το θέατρο

  •  22.06.2026 - 11:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα