Οδηγοί προσοχή: Μεγάλη διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία – Πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή και θα προβαίνουν στις αναγκαίες τροχαίες και άλλες διευθετήσεις, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Το κοινό καλείται να επιδείξει την αναγκαία κατανόηση, να ακολουθεί τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να χρησιμοποιεί, όπου απαιτείται, εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας, να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.