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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδυσσέας Mιχαηλίδης μετά το Εθνικό Συμβούλιο : «Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για λύση του Κυπριακού»

 22.06.2026 - 13:23
Οδυσσέας Mιχαηλίδης μετά το Εθνικό Συμβούλιο : «Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για λύση του Κυπριακού»

Ως θετική συγκυρία χαρακτήρισε την εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα- Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα, ο κ. Μιχαηλίδης έκανε λόγο για μια πολύ χρήσιμη συνεδρία.

«Ήταν και η πρώτη φορά που μετείχαμε ως κίνημα Άλμα, ευχαριστήσαμε τον Πρόεδρο για την πρόσκληση. Εκφράσαμε την άποψη ότι η συγκυρία αυτή, στην οποία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας προ της δικής του αποχώρησης, ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό και έχει και τον θεσμικό ρόλο να μπορέσει να ενεργήσει ως καταλύτης για την λύση του Κυπριακού, είναι μια θετική συγκυρία», ανέφερε.

Προσέθεσε ότι το κίνημα εξέφρασε τις απόψεις του σε σχέση με τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη λύση του Κυπριακού και συζήτησε και περαιτέρω πτυχές που έχουν σχέση με την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

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