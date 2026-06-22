ΠτΔ: «Η Κύπρος χρειάζεται μια γενιά που να υπερβαίνει τα παρωχημένα σχήματα του παρελθόντος» - Επέδωσε τα βραβεία σε όσους πρώτευσαν στις τελετές αποφοίτησης του ΠΚ

Ο Πρόεδρος εξήρε το ρόλο του Πανεπιστημίου αναφέροντας ότι έχει επικεντρωθεί και έχει καταφέρει να παράγει γνώση με κοινωνικό αντίκτυπο, να καλλιεργεί ελεύθερη σκέψη και να προετοιμάζει ανθρώπους ικανούς να επηρεάσουν θετικά την εξελικτική πορεία του τόπου.

Για την Ιατρική Σχολή ανέφερε ότι παρά το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, έχει ήδη καταφέρει, μέσα από τη στενή διασύνδεση της εκπαίδευσης με την κλινική εμπειρία και τη βιοϊατρική έρευνα, τη συνεχή ανάπτυξη των υποδομών της και τη συνεργασία με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Αντίστοιχα, συνέχισε, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, με επικέντρωση στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και της επιχειρηματικής καινοτομίας, έχει καταφέρει εδώ και δεκαετίες να διαμορφώνει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με αναλυτική σκέψη, ηγετικές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα και υπευθυνότητα.

Ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του είπε ότι στο ίδιο πλαίσιο, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και εξέλιξη της πολιτιστικής, ιστορικής και γλωσσικής μας κληρονομιάς, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό που έχει ανάγκη η σύγχρονη κοινωνία.

Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, η Κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος Ανώτερης Εκπαίδευσης, με έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας, τη διεθνοποίηση, την ενίσχυση της έρευνας και τη διασύνδεση της προσφερόμενης Εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Απευθυνόμενους στους απόφοιτους και τις απόφοιτες είπε ότι χρειαζόμαστε Γιατρούς που κατανοούν τις κοινωνικές ανισότητες, Οικονομολόγους που αντιλαμβάνονται τις ηθικές διαστάσεις των οικονομικών δεικτών, Ανθρωπιστές επιστήμονες που μπορούν να συνομιλούν με την τεχνολογία και την πρόοδο.

"Σήμερα, που η ορμή της αλλαγής είναι σαρωτική, η κρίση, η υπευθυνότητα και η ικανότητα σύνθεσης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία. Και η Κύπρος χρειάζεται μια γενιά που να μπορεί να υπερβαίνει τα παρωχημένα σχήματα του παρελθόντος χωρίς να χάνει τον προσανατολισμό της, να δημιουργεί με υψηλούς στόχους αλλά χωρίς αλαζονεία, να καινοτομεί χωρίς να απομακρύνεται από την ανθρώπινη ουσία και να διεκδικεί τη διάκριση χωρίς να χάνει την αίσθηση της συλλογικότητας", ανέφερε.

Συνολικά οι προπτυχιακές απόφοιτες και οι προπτυχιακοί απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής ανέρχονται στους 37, για την Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών στους 94 και για την Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης στους 255.

Το τελετουργικό της εκδήλωσης άρχισε με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Τάσο Αναστασίου.

Χαιρετισμό απηύθυνε η πρωτεύσασα προπτυχιακή φοιτήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Αναστασία Ευαγγέλου, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στους αποφοίτους των τριών Σχολών.

"Πιστέψτε στον εαυτό σας και πορευθείτε με θάρρος" είπε ο Πρύτανης

Σύντομη ομιλία απηύθυνε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι αυτό που προσφέρει το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, με τη στήριξη της Πολιτείας και άλλων πολύτιμων συμπαραστατών του, πέρα από την έρευνα αιχμής με αντίκτυπο, πέρα από την κοινωνική παρέμβαση, είναι οι απόφοιτοί του.

Τους κάλεσε να δημιουργήσουν σε έναν κόσμο που σήμερα χρειάζεται περισσότερο φως, να αποδείξουν την την ομορφιά στην ποικιλομορφία, στη μοναδικότητα και στην αποδοχή και να μας δείξουν την πορεία προς μία Κύπρο ενωμένη και δυνατή.

"Πορευτείτε στη νέα σας διαδρομή με θάρρος, αλήθεια και σκοπό. Πιστέψτε στον εαυτό σας και με το παράδειγμά σας θεμελιώστε έναν κόσμο ενωμένο, αληθινό και πλούσιο σε ιστορίες που να εμπνέουν και να καθοδηγούν", ανέφερε ο Πρύτανης.

Με συγκίνηση επίσης ανακοίνωσε ότι το Δεκέμβριο του 2026 ολοκληρώνεται η θητεία του ως Πρύτανης και σήμερα απονέμει από αυτή τη θέση πτυχία για τελευταία φορά.

"Το Πανεπιστήμιο είμαστε όλες και όλοι εμείς, κάθε φοιτητική διάκριση, κάθε ερευνητική αναγνώριση και επιτυχία, κάθε νομοθετική μεταρρύθμιση, κάθε κτήριο που αποπερατώθηκε είχε ως νικητή το σύνολο της κοινότητας. Για αυτό σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συλλογική προσπάθεια της πανεπιστημιακής μας κοινότητας", ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης.

Βραβεία Ποιοτικής Διδασκαλίας

Κατά την τελετή βραβεύθηκαν επίσης με το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας για το 2026 ο Ηλίας Νίκας, Επίκουρος Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, για την Ιατρική Σχολή, για τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ο Γεώργιος Φλώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών και για τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ο Ανδρέας Μιλιδώνης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το σκεπτικό της βράβευσης ανέγνωσε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Τατιάνα – Ελένη Συνοδινού αναφέροντας ότι μέσω του Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας, αναγνωρίζεται η διδακτική αριστεία και η συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Εξήγησε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης έλαβε υπόψη της τον συνολικό αριθμό ψήφων που έχουν λάβει οι υποψήφιοι και υποψήφιες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ψήφοι από φοιτητές, φοιτήτριες και Προέδρους Τμημάτων, καθώς και τα κείμενα αιτιολόγησης και τις προσωπικές υποστηρικτικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν για το Βραβείο.

Θεσμοθετημένα βραβεία "Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας" και άλλες απονομές

Στους απόφοιτους που πρώτευσαν στις σπουδές τους για το 2026 επιδόθηκαν τα «θεσμοθετημένα βραβεία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας», από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Το πρώτο Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους €10.000 απονέμεται στον απόφοιτο της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Βασίλη Σκουφαρίδη, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση και το ήθος που επέδειξε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Το δεύτερο Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους €5.000 απονέμεται στον απόφοιτο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Χαράλαμπο Πολυδώρου για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση και το ήθος που επέδειξε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Έγινε και η απονομή των τριών βραβείων σε άριστες φοιτήτριες και άριστους φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου από μεγάλους δωρητές και ευεργέτες. Το βραβείο "Εις μνήμη Ντίνου Λεβέντη" απονεμήθηκε στην άριστη προπτυχιακή απόφοιτο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Αναστασία Ευαγγέλου, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στη Σχολή της.

Το Βραβείο «Στέλιου Ιωάννου» στη μνήμη του εμπνευστή του Ιδρύματος «Χρίστου Στέλιου Ιωάννου», ύψους επίσης τριών χιλιάδων ευρώ απονεμήθηκε στην άριστη απόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Χριστίνα Ανδρέου.

Το Βραβείο «ΝΙΚΟΥ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑ» ύψους τριών χιλιάδων απονέμεται στον πρωτεύσαντα απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής, Χρίστο Παλόχη.

Το Βραβείο Αριστείας «Άλκης Πιερίδης» εις μνήμην του αείμνηστου Άλκη Πιερίδη απονεμήθηκε στον απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής (Πτυχίο Ιατρικής) Αλέξανδρο Κωτσιόπουλο, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα Παθολογίας κατά το τέταρτο και έκτο έτος σπουδών.

Το βραβείου «PwC» ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, το οποίο απονέμεται στην απόφοιτο με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση μεταξύ των αποφοίτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης απονεμήθηκε στον αριστεύσαντα φοιτητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, Χαράλαμπο Πολυδώρου.

Το Βραβείο καλύτερης ατομικής αθλητικής επίδοσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 απονεμήθηκε στον μεταπτυχιακό φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής Νεόφυτο Κυριάκου, αθλητή της ενόργανης γυμναστικής.

Απονεμήθηκαν και βραβεία στους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών που πρώτευσαν στις σπουδές τους και στον πρωτεύσασα της Ιατρικής Σχολής και στους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Μέγα ευεργέτες και ευεργέτες

Κατά την τελετή οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασαν και δημόσια τις ευχαριστίες τους στα άτομα, τις εταιρείες, τα κοινωνικά σύνολα και τους οργανισμούς για την ευγενή τους χορηγία. Συγκεκριμένα στο Μέγα Ευεργέτη - Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» με συνολική δωρεά δωδεκάμισι εκατομμύρια ευρώ, την Οικογένεια Έλλης και Στέλιου Ιωάννου με συνολική δωρεά 10 εκατομμύρια ευρώ, το Ίδρυμα «Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» με συνολική δωρεά 9 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 4 εκατομμύρια ευρώ για το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής, το Ίδρυμα «George and Kaity David» με συνολική δωρεά 6 εκατομμύρια ευρώ, ευεργέτες η Τράπεζα Κύπρου με συνολική δωρεά 2 εκατομμύρια 400 χιλιάδες ευρώ, ο αείμνηστος Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγή με συνολική δωρεά 3 εκατομμύρια ευρώ, η Sylvia Ioannou Foundation με συνολική δωρεά 1 εκατομμύριο, 700 χιλιάδες ευρώ, η Columbia Shipmanagement με συνολική δωρεά 1 εκατομμύριο, 110 χιλιάδες ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ