Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ: Νεκρός ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης - Δείτε βίντεο

Η Journal de Montréal ανέφερε ότι και ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Ο αστυνομικός και ο πολίτης υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγα λεπτά αργότερα.

Άλλο ένα άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί σοβαρά.



Δείτε βίντεο με τον σράστη να πυροβολεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ





Ο δράστης, σύμφωνα με τις κάποιες πρώτες πληροφορίες, καταγόταν από την επαρχία της Αλμπέρτας και φορούσε ρούχα στρατιωτικού τύπου.



Δεν είναι σαφές για την ώρα το κίνητρο του δράστη.

Όπως αναφέρει η Journal de Montréal, ο δράστης ετοίμασε μανιφέστο που εστάλη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στον Καναδά.



Μαρτυρία από εργαζόμενο που βρισκόταν στην πειοχή αναφέρει ότι είδε παράθυρα να σπάνε από τον έκτο όροφο ξενοδοχείου. «Άκουσα περίπου 30 πυροβολισμούς και άκουσα τις σφαίρες να περνούν κοντά», είπε ακόμη. Άλλοι μάρτυρες μιλούν για δεκάδες πυροβολισμούς μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Οι Αρχές εξέδωσαν έκτακτη ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία ο ύποπτος ήταν οπλισμένος και επικίνδυνος. Καλούσαν επίσης το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα