Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠεριστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ: Νεκρός ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ: Νεκρός ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης - Δείτε βίντεο

 22.06.2026 - 21:54
Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντρεαλ: Νεκρός ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης - Δείτε βίντεο

Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης στην περιοχή Κοτ-ντε-Νεζ του Μόντρεαλ, όταν άνδρας άνοιξε πυρ πιθανόν ενώ βρισκόταν πάνω σε ψηλό κτίριο.

Η Journal de Montréal ανέφερε ότι και ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Ο αστυνομικός και ο πολίτης υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγα λεπτά αργότερα.

Άλλο ένα άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Δείτε βίντεο με τον σράστη να πυροβολεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο δράστης, σύμφωνα με τις κάποιες πρώτες πληροφορίες, καταγόταν από την επαρχία της Αλμπέρτας και φορούσε ρούχα στρατιωτικού τύπου.

Δεν είναι σαφές για την ώρα το κίνητρο του δράστη.

 
Όπως αναφέρει η Journal de Montréal, ο δράστης ετοίμασε μανιφέστο που εστάλη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στον Καναδά.

Μαρτυρία από εργαζόμενο που βρισκόταν στην πειοχή αναφέρει ότι είδε παράθυρα να σπάνε από τον έκτο όροφο ξενοδοχείου. «Άκουσα περίπου 30 πυροβολισμούς και άκουσα τις σφαίρες να περνούν κοντά», είπε ακόμη. Άλλοι μάρτυρες μιλούν για δεκάδες πυροβολισμούς μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

 

Οι Αρχές εξέδωσαν έκτακτη ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία ο ύποπτος ήταν οπλισμένος και επικίνδυνος. Καλούσαν επίσης το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πώς απαντά στην κριτική για το ταξίδι του μέλιτος - «Απολαύσαμε ο ένας τον άλλο» - Δείτε βίντεο
Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή: Πως οδηγήθηκαν στον δράστη- Το αρρωστημένο σχέδιο «απαγωγής»
Πέθανε η Ειρήνη Κουρουκλάρη: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Νεό τροχαίο: Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα - Δείτε φωτογραφία - βίντεο
Στις φλόγες βαν στη Λεμεσό: Ακούστηκαν εκρήξεις πριν φτάσει η Πυροσβεστική - Βίντεο από το σημείο
ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: «Η Κύπρος χρειάζεται μια γενιά που να υπερβαίνει τα παρωχημένα σχήματα του παρελθόντος» - Επέδωσε τα βραβεία σε όσους πρώτευσαν στις τελετές αποφοίτησης του ΠΚ

 22.06.2026 - 21:26
ΠτΔ: «Ενδεχομένως νέο Εθνικό Συμβούλιο στις αρχές Ιουλίου - Δεν επηρεάζει τις προσπάθειες στο Κυπριακό η παραίτηση Στάρμερ»

ΠτΔ: «Ενδεχομένως νέο Εθνικό Συμβούλιο στις αρχές Ιουλίου - Δεν επηρεάζει τις προσπάθειες στο Κυπριακό η παραίτηση Στάρμερ»

Εποικοδομητική χαρακτήρισε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, τη σημερινή, πρώτη υπό τη νέα σύνθεση του, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Ενδεχομένως νέο Εθνικό Συμβούλιο στις αρχές Ιουλίου - Δεν επηρεάζει τις προσπάθειες στο Κυπριακό η παραίτηση Στάρμερ»

ΠτΔ: «Ενδεχομένως νέο Εθνικό Συμβούλιο στις αρχές Ιουλίου - Δεν επηρεάζει τις προσπάθειες στο Κυπριακό η παραίτηση Στάρμερ»

  •  22.06.2026 - 20:25
Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Η Λευκωσία δεν αποδέχεται δημιουργικές ασάφειες στη βάση λύσης του Κυπριακού

  •  22.06.2026 - 12:53
Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή: Πως οδηγήθηκαν στον δράστη- Το αρρωστημένο σχέδιο «απαγωγής»

Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τον φόνο του 22χρονου φοιτητή: Πως οδηγήθηκαν στον δράστη- Το αρρωστημένο σχέδιο «απαγωγής»

  •  22.06.2026 - 21:04
Πυρά ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Μοναδικός στόχος η επιστροφή στην εξουσία το 2028»

Πυρά ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Μοναδικός στόχος η επιστροφή στην εξουσία το 2028»

  •  22.06.2026 - 18:33
Αφθώδης πυρετός: Καθοριστική εβδομάδα για επόμενα βήματα - Στο τραπέζι η αύξηση στο κονδύλι αποζημιώσεων

Αφθώδης πυρετός: Καθοριστική εβδομάδα για επόμενα βήματα - Στο τραπέζι η αύξηση στο κονδύλι αποζημιώσεων

  •  22.06.2026 - 18:17
Chevron: Στην τελική ευθεία για το «Αφροδίτη» – Το πλάνο για την πλωτή μονάδα και οι εξαγωγές στην Αίγυπτο

Chevron: Στην τελική ευθεία για το «Αφροδίτη» – Το πλάνο για την πλωτή μονάδα και οι εξαγωγές στην Αίγυπτο

  •  22.06.2026 - 16:10
ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο

ΤΟΜ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επικίνδυνα οχήματα - Τι πρέπει να κάνετε - Δείτε τον κατάλογο

  •  22.06.2026 - 18:05
Επεισόδιο με μεθυσμένη τουρίστρια: Επιτέθηκε και δάγκωσε αστυνομικό στον σταθμό - Προκάλεσε αναστάτωση

Επεισόδιο με μεθυσμένη τουρίστρια: Επιτέθηκε και δάγκωσε αστυνομικό στον σταθμό - Προκάλεσε αναστάτωση

  •  22.06.2026 - 19:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα