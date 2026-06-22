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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο: Πού και πότε θα βρέξει - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

 22.06.2026 - 22:26
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο: Πού και πότε θα βρέξει - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο,  ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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