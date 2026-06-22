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ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης έκανε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Ρόδου

 22.06.2026 - 23:23
Αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης έκανε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Ρόδου

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, επιβατικό αεροσκάφος της TUI fly Netherlands.

Πρόκειται για την πτήση TFL191 (OR191), η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένυας προς το 'Αμστερνταμ, με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν προληπτικά στο σημείο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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