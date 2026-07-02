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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»

 02.07.2026 - 16:54
VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»

Για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή της, η 38χρονη μητριά των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Ξυλοφάγου τοποθετήθηκε δημόσια, απευθύνοντας έκκληση να σταματήσουν οι φήμες και οι αβάσιμες κατηγορίες γύρω από την υπόθεση.

Μιλώντας στη βουλγαρική ιστοσελίδα News24Sofia, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το τραγικό περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως η αποφυλάκισή της επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της.

«Μην μιλάτε άσκοπα. Εγώ είμαι η μητριά. Συνελήφθηκα, αλλά αφέθηκα ελεύθερη γιατί δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν υπάρχει ένοχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η σύλληψή της εντάχθηκε στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε μετά το περιστατικό, σημειώνοντας ότι παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των αρχικών ερευνών. Παράλληλα, ανέφερε πως ο πατέρας των παιδιών συνέχισε να τελεί υπό κράτηση, καθώς είναι ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Η 38χρονη απηύθυνε επίσης έκκληση προς το κοινό να επιδείξει σεβασμό απέναντι στην οικογένεια, τονίζοντας ότι η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον πόνο των συγγενών.

«Μην παίζετε με τον πόνο των ανθρώπων. Μην λέτε ότι φταίει η μητριά, ο πατέρας, η γιαγιά ή ο παππούς. Εύχομαι να μη ζήσει ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Σταματήστε να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε», ανέφερε εμφανώς φορτισμένη.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η οικογένεια εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσθέτοντας πως τα όσα βιώνουν είναι τόσο δύσκολα που ακόμη και η περιγραφή τους αποτελεί μεγάλη δοκιμασία.

 

 

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Παραμένει υπό κράτηση μέχρι της 16 Ιουλίου ο πατέρας των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στο Ξυλοφάγου. Σήμερα παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων στην Δεκέλεια όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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