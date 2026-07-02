VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»

Μιλώντας στη βουλγαρική ιστοσελίδα News24Sofia, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το τραγικό περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως η αποφυλάκισή της επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της.

«Μην μιλάτε άσκοπα. Εγώ είμαι η μητριά. Συνελήφθηκα, αλλά αφέθηκα ελεύθερη γιατί δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν υπάρχει ένοχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η σύλληψή της εντάχθηκε στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε μετά το περιστατικό, σημειώνοντας ότι παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των αρχικών ερευνών. Παράλληλα, ανέφερε πως ο πατέρας των παιδιών συνέχισε να τελεί υπό κράτηση, καθώς είναι ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Η 38χρονη απηύθυνε επίσης έκκληση προς το κοινό να επιδείξει σεβασμό απέναντι στην οικογένεια, τονίζοντας ότι η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον πόνο των συγγενών.

«Μην παίζετε με τον πόνο των ανθρώπων. Μην λέτε ότι φταίει η μητριά, ο πατέρας, η γιαγιά ή ο παππούς. Εύχομαι να μη ζήσει ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Σταματήστε να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε», ανέφερε εμφανώς φορτισμένη.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η οικογένεια εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσθέτοντας πως τα όσα βιώνουν είναι τόσο δύσκολα που ακόμη και η περιγραφή τους αποτελεί μεγάλη δοκιμασία.