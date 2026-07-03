Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το νέο διάταγμα – Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα - Τι αλλάζει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το νέο διάταγμα – Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα - Τι αλλάζει

 03.07.2026 - 19:46
Αφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το νέο διάταγμα – Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα - Τι αλλάζει

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο Διάταγμα (Αρ. 5) του 2026 για τα μέτρα ελέγχου, πρόληψης και περιορισμού του αφθώδους πυρετού, όπως ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το νέο διάταγμα αντικαθιστά το Διάταγμα (Αρ. 4) του 2026 και εκδόθηκε με βάση τη βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα, με στόχο τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών, χωρίς να διακυβεύεται η προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνονται πρόσθετες εξαιρέσεις που επιτρέπουν, κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη μετακίνηση χοίρων, βοοειδών και αιγοπροβάτων μεταξύ εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης βοοειδών προς μονάδες πάχυνσης και αιγοπροβάτων προς εκμεταλλεύσεις συλλογής ζώων με σκοπό τη σφαγή.

Το διάταγμα προβλέπει επίσης απλοποίηση ορισμένων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό των ζώων και εκδίδονται τα απαραίτητα κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

Την ίδια ώρα, οι βασικές απαγορεύσεις που αφορούν τη βόσκηση, τη μετακίνηση γεωργικού εξοπλισμού και τα υπόλοιπα μέτρα βιοασφάλειας παραμένουν σε ισχύ, ενώ συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι περιορισμοί στις ζώνες που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια αρχή.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν όλους τους κτηνοτρόφους και τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεχίσουν να εφαρμόζουν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία της κυπριακής κτηνοτροφίας από τον αφθώδη πυρετό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Κώστας Παπακώστας: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΒΙΝΤΕΟ: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά - Ήρθα κρυφά είπε και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε
Νέα ημερομηνία για το Φεστιβάλ Πουρεκκιού - Μια ολοήμερη εμπειρία - Μην το χάσετε
Ανταλλαγή ναρκωτικών μπροστά στα... μάτια της Αστυνομίας - Έφοδος σε οικία 28χρονου, χειροπέδες σε τρία πρόσωπα
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Φορτηγό συγκρούστηκε με βαν – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός
Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κράτος Μαφία»: Εξελίξεις στην υπόθεση - Παραιτήθηκε ο Χρίστος Μυλωνόπουλος

 03.07.2026 - 19:41
Επόμενο άρθρο

Υφ. Μετανάστευσης: Δεν θα προχωρήσει το υποστατικό για ασυνόδευτους ανήλικους στον Λυκαβητό - «Θα φιλοξενούσε έως 30 άτομα»

 03.07.2026 - 20:13
Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση για πρόωρη αποφυλάκιση, μέσω προεδρικής χάρης, του Χαράλαμπου Χρυσάνθου, γνωστού και ως «Χάμπουργκερ», ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 35 ετών για δύο υποθέσεις απόπειρας φόνου σε Λάρνακα και Αγία Νάπα, ενώ είχε προηγουμένως καταδικαστεί και για υπόθεση βιασμού και επίθεσης εναντίον γυναίκας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

  •  03.07.2026 - 12:02
Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

  •  03.07.2026 - 08:01
«Κράτος Μαφία»: Εξελίξεις στην υπόθεση - Παραιτήθηκε ο Χρίστος Μυλωνόπουλος

«Κράτος Μαφία»: Εξελίξεις στην υπόθεση - Παραιτήθηκε ο Χρίστος Μυλωνόπουλος

  •  03.07.2026 - 19:41
Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

  •  03.07.2026 - 17:13
Αφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το νέο διάταγμα – Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα - Τι αλλάζει

Αφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το νέο διάταγμα – Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα - Τι αλλάζει

  •  03.07.2026 - 19:46
Υφ. Μετανάστευσης: Δεν θα προχωρήσει το υποστατικό για ασυνόδευτους ανήλικους στον Λυκαβητό - «Θα φιλοξενούσε έως 30 άτομα»

Υφ. Μετανάστευσης: Δεν θα προχωρήσει το υποστατικό για ασυνόδευτους ανήλικους στον Λυκαβητό - «Θα φιλοξενούσε έως 30 άτομα»

  •  03.07.2026 - 20:13
Γαλλία: Χειροπέδες σε 53χρονη για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα

Γαλλία: Χειροπέδες σε 53χρονη για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα

  •  03.07.2026 - 20:21
Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

  •  03.07.2026 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα