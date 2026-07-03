Αφθώδης πυρετός: Αυτό είναι το νέο διάταγμα – Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα - Τι αλλάζει

Το νέο διάταγμα αντικαθιστά το Διάταγμα (Αρ. 4) του 2026 και εκδόθηκε με βάση τη βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα, με στόχο τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών, χωρίς να διακυβεύεται η προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνονται πρόσθετες εξαιρέσεις που επιτρέπουν, κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη μετακίνηση χοίρων, βοοειδών και αιγοπροβάτων μεταξύ εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης βοοειδών προς μονάδες πάχυνσης και αιγοπροβάτων προς εκμεταλλεύσεις συλλογής ζώων με σκοπό τη σφαγή.

Το διάταγμα προβλέπει επίσης απλοποίηση ορισμένων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό των ζώων και εκδίδονται τα απαραίτητα κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

Την ίδια ώρα, οι βασικές απαγορεύσεις που αφορούν τη βόσκηση, τη μετακίνηση γεωργικού εξοπλισμού και τα υπόλοιπα μέτρα βιοασφάλειας παραμένουν σε ισχύ, ενώ συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι περιορισμοί στις ζώνες που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια αρχή.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν όλους τους κτηνοτρόφους και τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεχίσουν να εφαρμόζουν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία της κυπριακής κτηνοτροφίας από τον αφθώδη πυρετό.