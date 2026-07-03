«Κράτος Μαφία»: Αυτός προτείνεται για την ανακριτική ομάδα – Αντικαθιστά τον Μυλωνόπουλο

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει εισήγηση για τη συμμετοχή του εξ Ελλάδος ποινικολόγου Ηλία Αναγνωστόπουλου στην ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα για τα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», μετά την παραίτηση του Χρίστου Μυλωνόπουλου από την ομάδα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στο ΚΥΠΕ.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και ένας από τους πλέον προβεβλημένους ποινικολόγους στην Ελλάδα.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει ποινική δικονομία, οικονομικό ποινικό δίκαιο, ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και σημαντική συγγραφική παραγωγή.

Η εισήγηση για συμπερίληψη του στην ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών θα τεθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.