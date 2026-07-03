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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή του εμπρησμού σε ινστιτούτο – Σε απόσταση αναπνοής από την Αστυνομία

 03.07.2026 - 21:22
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή του εμπρησμού σε ινστιτούτο – Σε απόσταση αναπνοής από την Αστυνομία

Είναι η στιγμή πού οι δύο εμπρηστές έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα φθάνουν έξω από το ινστιτούτο στη Γερμασόγεια, από την ανατολική πλευρά του υποστατικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, αφού προσεγγίζουν την είσοδο που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο, θρυμματίζουν τη γυάλινη προθήκη και ρίχνουν γυάλινο δοχείο με εύφλεκτη ύλη.

Στο εσωτερικό του ινστιτούτου ξεσπά φωτιά. Στο πατάρι του υποστατικού βρίσκονταν δυο εργαζόμενες που πρόλαβαν να εξέλθουν και γλύτωσαν από θαύμα.

Aπό τη φωτιά σύμφωνα με την Αστυνομία, προκλήθηκαν ελαφριές ζημίες στη γυάλινη προθήκη και στο εσωτερικό του υποστατικού.

Η δράση των εμπρηστών που καταγράφεται καρέ-καρέ στο κλειστό κύκλωμα του υποστατικού και εξασφάλισε ο Alpha διήρκησε δυο λεπτά περίπου. Μάλιστα τη στιγμή που ανάβουν την φωτιά φαίνεται πως επεκτείνεται στο χέρι του ενός. Αφού φεύγουν επιστρέφουν για να βεβαιωθούν πως ξέσπασε η πυρκαγιά.

Οι δύο δράστες διαφεύγουν από το ίδιο σημείο από οπού έφτασαν.

100 μέτρα από την Αστυνομία

Οι εμπρηστές χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν, έδρασαν στις 3 και 47 τα ξημερώματα και μάλιστα κάτω από τη μύτη των αστυνομικών, αφού 100 μέτρα δυτικά του υποστατικού βρίσκεται ο αστυνομικός σταθμός Γερμασόγειας.

Από τις εξετάσεις στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν και οι Αρχές αναζητούν τα ίχνη τους μέσω των κλειστών κυκλωμάτων.

Ο Βρετανός ιδιοκτήτης του υποστατικού ανέφερε στην κατάθεσή του πως δεν υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, ούτε έχει διάφορες με κανέναν.

Δείτε το ρεπορτάζ:

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