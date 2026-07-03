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ΔΙΕΘΝΗ

Νεκρή βρέθηκε δημοσιογράφος στο Μεξικό - Την είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου

 03.07.2026 - 21:51
Νεκρή βρέθηκε δημοσιογράφος στο Μεξικό - Την είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου

Το άψυχο σώμα της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουζμάν, διευθύντριας ενός τοπικού ενημερωτικού μέσου στο Μεξικό, την οποία είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου από την οικία της, εντοπίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Βέρακρους (ανατολικά).

Οι πραγματογνώμονες συμπέραναν πως η σορός που βρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι «ανήκε στη δημοσιογράφο», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η περιφερειακή εισαγγελία, η οποία απαλλάχθηκε από την έρευνα που εντέλει ανέλαβε η ομοσπονδιακή εισαγγελία μπροστά στα έντονα συναισθήματα που προκάλεσε στην κοινή γνώμη η υπόθεση της απαγωγής.

Δύο κουκουλοφόροι απήγαγαν την Γκουζμάν από το σπίτι της, σύμφωνα με τα πλάνα ενός βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο προβλήθηκε στο Μεξικό.

Ένας άνδρας ορμάει στην είσοδο της κατοικίας της δημοσιογράφου χτυπώντας την με μια βαριοπούλα, κατόπιν ένας άλλος, που οπλοφορεί, καταφέρνει να την ανοίξει με κλωτσιές. Στη συνέχεια το βίντεο διακόπτεται.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών της δημοτικής αστυνομίας που «παρείχαν πόρους, τρόφιμα και μια υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις της εγκληματικής οργάνωσης», που απήγαγε τη δημοσιογράφο, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η Βέρακρους είναι μία από τις πολιτείες όπου καταγράφονται τα περισσότερα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων. Ένας δημοσιογράφος ελεύθερου ρεπορτάζ, ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, δολοφονήθηκε τον Ιούνιο μέσα σε ένα ταξί.

Το θύμα επωφελείτο από μέτρα προστασίας εκ μέρους των τοπικών αρχών καθώς είχε δεχθεί απειλές λόγω του δημοσιογραφικού έργου του.

Η Γκουζμάν είναι η τρίτη κατά σειρά δημοσιογράφος που δολοφονείται στη Βέρακρους το 2026. Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεσε νεκρός από πυρά μέσα σε ένα εστιατόριο.

Το Μεξικό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για την άσκηση του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας, με περισσότερους από 150 επαγγελματίες να έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα. Το 2025, εννέα δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν εκεί, σύμφωνα με την οργάνωση.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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