Χωρίς τουαλέτες, μαγειρεία και κλιματισμό: Αμερικανικό αντιτορπιλικό έμεινε χωρίς ρεύμα στη Νότια Σινική Θάλασσα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο, ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού πέρασε τέσσερις ημέρες χωρίς λειτουργικές τουαλέτες, μαγειρεία και κλιματισμό, μέσα στην αποπνικτική ζέστη της Νότιας Σινικής Θάλασσας, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο πλοίο, όπως ανέφερε ο 7ος Στόλος των ΗΠΑ σε τοποθέτησή του στο CNN, προσθέτοντας ακόμη έναν «πονοκέφαλο» στο αμερικανικό Ναυτικό, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για την πίεση που δέχεται λόγω του πολέμου με το Ιράν και των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο.





Το USS Benfold, αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, πραγματοποιούσε αποστολή ρουτίνας στον Ινδοειρηνικό στις 24 Ιουλίου, όταν παρουσιάστηκε «μηχανική βλάβη που αφορούσε τις γεννήτριές του», σύμφωνα με τον πλωτάρχη Μάθιου Κόμερ, εκπρόσωπο του 7ου Στόλου.



Το Benfold αποτελεί συχνά μέρος της ομάδας κρούσης που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο USS George Washington, το οποίο κατευθύνεται αυτή την περίοδο προς τη Μέση Ανατολή προκειμένου να αντικαταστήσει το καταπονημένο USS Abraham Lincoln. Ωστόσο, το Benfold φαίνεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ασία.



Χωρίς πρόωση, τουαλέτες και κλιματισμό Εκτός από την απώλεια της δυνατότητας να κινηθεί με δικά του μέσα, το πολεμικό πλοίο, εκτοπίσματος σχεδόν 10.000 τόνων, αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργία των μαγειρείων, των τουαλετών, του κλιματισμού και στην παροχή πόσιμου νερού.



«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, τα οποία επέδειξαν ανθεκτικότητα, αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και απόλυτη ψυχραιμία στην αντιμετώπιση της κατάστασης», ανέφερε η ανακοίνωση του αμερικανικού Ναυτικού.



Τα αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης, την οποία αποκάλυψε αρχικά το USNI News, βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα.



Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για το πλήρωμα. Στα τέλη Ιουλίου, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας στην περιοχή κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 32 έως 37 βαθμούς Κελσίου.



«Τέσσερις ημέρες εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολες» Ο Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του αμερικανικού Ναυτικού, ο οποίος είχε βιώσει στο παρελθόν περίπου τέσσερις ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα πάνω σε αντιτορπιλικό κοντά στο Πουέρτο Ρίκο, περιέγραψε τις συνθήκες που αντιμετωπίζει ένα πλήρωμα σε μια τέτοια κατάσταση.



«Θα ήταν εξαιρετικά αγχωτικό. Οι αξιωματικοί επιχειρήσεων θα ανησυχούσαν για το ηθικό του πληρώματος και τα επιχειρησιακά ζητήματα, οι μηχανικοί θα επικεντρώνονταν στο πώς θα λύσουν το πρόβλημα και ο αξιωματικός ναυσιπλοΐας θα ανησυχούσε για την κατεύθυνση προς την οποία παρασύρεται το πλοίο και για τις καιρικές συνθήκες που έρχονται», είπε. «Το πλήρωμα θα ανησυχούσε για τον καιρό, το φαγητό και για το τι θα ακολουθήσει. Ο κυβερνήτης και ο ύπαρχος θα ανησυχούσαν για όλα αυτά μαζί, αλλά και για το πότε θα φτάσει βοήθεια», πρόσθεσε. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τέσσερις ώρες στα νερά νοτιοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο δύσκολες όσο τέσσερις ημέρες στη Νότια Σινική Θάλασσα», σημείωσε.

Έπαιρναν μαγειρεμένο φαγητό από άλλο πολεμικό πλοίο Το αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα δεύτερο πολεμικό πλοίο, το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Robert Smalls, προμήθευε το πλήρωμα του Benfold με μαγειρεμένα γεύματα όσο το πλοίο παρέμενε χωρίς ηλεκτρική ισχύ. Βοήθεια παρείχαν επίσης άλλα πλοία της ομάδας κρούσης του USS George Washington, η οποία έχει ως βάση την Ιαπωνία. Έπειτα από τέσσερις ημέρες χωρίς ισχύ, το Benfold ρυμουλκήθηκε στον κόλπο Σούμπικ των Φιλιππίνων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές.



Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έως τις 8 Αυγούστου και το πλοίο επέστρεψε σε υπηρεσιακή λειτουργία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ναυτικό.



Το Ιράν πιέζει το αμερικανικό Ναυτικό Τοαντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης, πραγματοποιούσε αποστολή ρουτίνας στον Ινδοειρηνικό στις 24 Ιουλίου, όταν παρουσιάστηκε «μηχανική βλάβη που αφορούσε τις γεννήτριές του», σύμφωνα με τον πλωτάρχη, εκπρόσωπο του 7ου Στόλου.Τοαποτελεί συχνά μέρος της ομάδας κρούσης που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο, το οποίο κατευθύνεται αυτή την περίοδο προς τη Μέση Ανατολή προκειμένου να αντικαταστήσει το καταπονημένο USS. Ωστόσο, το Benfold φαίνεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ασία.Εκτός από την απώλεια της δυνατότητας να κινηθεί με δικά του μέσα, το πολεμικό πλοίο, εκτοπίσματος σχεδόν, αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργία των μαγειρείων, των τουαλετών, του κλιματισμού και στην παροχή πόσιμου νερού.«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, τα οποία επέδειξαν ανθεκτικότητα, αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και απόλυτη ψυχραιμία στην αντιμετώπιση της κατάστασης», ανέφερε η ανακοίνωση του αμερικανικού Ναυτικού.Τα αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης, την οποία αποκάλυψε αρχικά τοβρίσκονται υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα.Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για το πλήρωμα. Στα τέλη Ιουλίου, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας στην περιοχή κυμαίνονταν κατά μέσο όρο απόΟ Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του αμερικανικού Ναυτικού, ο οποίος είχε βιώσει στο παρελθόν περίπου τέσσερις ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα πάνω σε αντιτορπιλικό κοντά στοπεριέγραψε τις συνθήκες που αντιμετωπίζει ένα πλήρωμα σε μια τέτοια κατάσταση.«Θα ήταν εξαιρετικά αγχωτικό. Οι αξιωματικοί επιχειρήσεων θα ανησυχούσαν για το ηθικό του πληρώματος και τα επιχειρησιακά ζητήματα, οι μηχανικοί θα επικεντρώνονταν στο πώς θα λύσουν το πρόβλημα και ο αξιωματικός ναυσιπλοΐας θα ανησυχούσε για την κατεύθυνση προς την οποία παρασύρεται το πλοίο και για τις καιρικές συνθήκες που έρχονται», είπε. «Το πλήρωμα θα ανησυχούσε για τον καιρό, το φαγητό και για το τι θα ακολουθήσει. Ο κυβερνήτης και ο ύπαρχος θα ανησυχούσαν για όλα αυτά μαζί, αλλά και για το πότε θα φτάσει βοήθεια», πρόσθεσε. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τέσσερις ώρες στα νερά νοτιοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο δύσκολες όσο τέσσερις ημέρες στη Νότια Σινική Θάλασσα», σημείωσε.Το αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα δεύτερο πολεμικό πλοίο, το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων, προμήθευε το πλήρωμα τουμε μαγειρεμένα γεύματα όσο το πλοίο παρέμενε χωρίς ηλεκτρική ισχύ. Βοήθεια παρείχαν επίσης άλλα πλοία της ομάδας κρούσης τουη οποία έχει ως βάση την Ιαπωνία. Έπειτα από τέσσερις ημέρες χωρίς ισχύ, το Benfold ρυμουλκήθηκε στον κόλπο Σούμπικ των Φιλιππίνων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές.Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έως τις 8 Αυγούστου και το πλοίο επέστρεψε σε υπηρεσιακή λειτουργία, σύμφωνα με το αμερικανικό Ναυτικό.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, μετά και τις αναφορές για χαμηλό ηθικό και προβλήματα ψυχικής υγείας στο πλήρωμα του USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή. Το αεροπλανοφόρο είχε συμπληρώσει περισσότερες από 200 ημέρες χωρίς επίσκεψη σε λιμάνι, εν μέσω των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.



Αναλυτές και Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι απαιτήσεις του πολέμου με το Ιράν, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες δεσμεύσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, έχουν φέρει το Ναυτικό στα όριά του.



Η ομάδα κρούσης του USS George Washington βρίσκεται πλέον καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το Lincoln και τα πλοία συνοδείας του, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ναυτικού που μίλησε στο CNN.



Το αμερικανικό Ναυτικό δεν διευκρίνισε εάν το Benfold θα ακολουθήσει το George Washington στα ύδατα ανοικτά του Ιράν.



Δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες



Η βλάβη στο Benfold αποτελεί το δεύτερο περιστατικό απώλειας ισχύος σε αμερικανικό αντιτορπιλικό στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Ειρηνικού, η οποία εκτείνεται από τα ύδατα της δυτικής ακτής των ΗΠΑ έως τα δυτικά σύνορα της Ινδίας και από τον Βόρειο Πόλο έως την Ανταρκτική.



Τον Μάιο, το USS Higgins είχε επίσης χάσει την ηλεκτρική ισχύ και την πρόωσή του για αρκετές ώρες στον Ινδοειρηνικό, όπως είχε δηλώσει τότε Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας στο CNN. Το αμερικανικό Ναυτικό είχε αποδώσει και εκείνο το περιστατικό σε «μηχανική βλάβη» στο ηλεκτρικό σύστημα του πλοίου, χωρίς να αποκαλύψει πού ακριβώς συνέβη.



Τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke, όπως τα Benfold και Higgins, αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του στόλου επιφανείας των ΗΠΑ, με περισσότερα από 70 πλοία αυτού του τύπου να βρίσκονται σε υπηρεσία. Ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους, τα πλοία έχουν μήκος περίπου 152 μέτρα, εκτόπισμα που πλησιάζει τους 10.000 τόνους και πλήρωμα 329 έως 359 ατόμων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα